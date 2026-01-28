Свириденко анонсировала выплаты на приобретение генераторов для многоэтажек

Использовать средства необходимо в течение 45 дней.

Правительство запускает программу "СвітлоДім", которая предусматривает выделение средств на приобретение генераторов и другого энергооборудования для многоквартирных домов. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

По ее словам, правительство приняло решение о предоставлении государственной помощи от 100 до 300 тысяч грн для ОСМД, жилищных и обслуживающих кооперативов, управляющих многоквартирными домами любой формы собственности на закупку генераторов, аккумуляторов, инверторов и другого энергооборудования.

"Запускаем "СвітлоДім" – программу поддержки многоквартирных домов для автономного электропитания во время длительных отключений. Подать заявку могут объединения совладельцев и управляющие домами онлайн через "Дію". Комиссия при Минразвития рассматривает и одобряет заявки. Использовать средства нужно за 45 дней", – отметила Свириденко.

Видео дня

Премьер добавила, что программа будет действовать в общинах с чрезвычайной ситуацией в энергетике, начиная с Киева и области. О старте подачи заявок на получение помощи в рамках программы дополнительно сообщит Минразвития.

Ситуация в энергетике

В Украину вскоре вернутся сильные морозы, поэтому следует быть готовыми к новым ударам россиян по энергетике. Гражданам, в частности жителям Киева, не стоит ждать возвращения стабильных графиков в ближайшее время, заявил заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский.

Столичный жилой массив Троещину можно переключить на питание от когенерационных установок в течение трех месяцев, но полностью заменить теплоснабжение с большой ТЭЦ они не могут, считает эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

Вас также могут заинтересовать новости: