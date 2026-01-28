Заменить ТЭЦ не получится: эксперт дал печальный прогноз о возвращении тепла на Троещине

Юрий Корольчук отметил, что когенерационные установки не могут отапливать так же, как ТЭЦ.

Столичный жилой массив Троещина можно переключить на питание от когенерационных установок в течение трех месяцев, но полностью заменить теплоснабжение с большой ТЭЦ они не могут. Такое мнение в эфире "Киев 24" высказал эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

"Если смотреть на такой большой район, как Троещина, то нужно десть три месяца, чтобы подключить всех потребителей", - отметил эксперт.

Он дал понять, что "какие-то критические дома, критические места будут подключать" уже во время отопительного сезона

Корольчук убежден, что когенерационные установки не могут полноценно заменить поврежденные врагом столичные ТЭЦ. По его словам, их можно использовать для временного питания небольшого количества потребителей, например, во время строительства.

"Заменить полноценно теплоснабжение с большой ТЭЦ они не могут. Их будут восстанавливать, но на это нужно время и деньги", - отметил эксперт.

Последствия атаки РФ на Киев - последние новости

В результате атаки на Киев в ночь на 24 января половина многоквартирных домов временно остались без отопления. Постепенно эта цифра сокращается

Самая тяжелая ситуация с отоплением остается на Троещине. Следующим этапом может стать замерзание труб водопровода и канализации. Чтобы обеспечить местных жителей возможностью банально сходить в туалет, глава Деснянской РГА Максим Бахматов планирует рыть на Троещине ямы, как в классических сельских уборных.

Вместе с тем, нардеп от "Слуги народа" Сергей Нагорняк предположил, что теплые батареи жители Троещины смогут увидеть не раньше, чем через 4-5 дней при условии отсутствия новых обстрелов.

