Киевлянам не стоит ждать стабильных графиков отключений: эксперт предупредил об угрозе

За счет когенерационных установок можно повысить устойчивость работы коммунальных служб и критической инфраструктуры.

В Украину вскоре вернутся сильные морозы, поэтому следует быть готовыми к новым ударам россиян по энергетике. Гражданам, в частности жителям Киева, не стоит ждать возвращения стабильных графиков в ближайшее время. Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский.

"Сейчас нужно готовиться к возможному возвращению морозов, а с ними - к ударам россиян. Включая распределительные узлы АЭС. Нужно накапливать воду и заказывать газ. Восстановления стабильных графиков не стоит ожидать и полагаться на них", - сказал он.

Эксперт подчеркнул, что сейчас необходимо уделить время максимально подготовке к ударам.

Что касается когенерационных установок, которые планирует устанавливать власть в Киеве для компенсации потерь генерации после повреждения теплоэлектроцентралей, по его словам, технически невозможно без комплексной термомодернизации и капитального ремонта застройки 70-90 годов заменить все на новые установки. Закревский отметил:

"Однако можно значительно повысить устойчивость работы коммунальных служб и объектов критической инфраструктуры за счет когенерационных установок от 0,5 до 10 МВт и более, когда электроэнергия направляется на поддержку водоснабжения и водоотведения, а тепло - на конкретные коммунальные объекты".

Кроме этого, по словам эксперта, однозначно нужно разрешить установку аварийных крышных и придомовых солнечных и газовых электростанций.

Ситуация с энергетикой в столице

Министр энергетики Денис Шмыгаль говорил о переходе на когенерационные установки и блочно-модульные котельные, чтобы спасти ситуацию после российских ударов по киевским ТЭЦ.

Председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики, энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев отметил, что ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в сумме дают 1,1 ГВт, тогда как когенерационные установки в среднем имеют мощность 2,5 МВт. Поэтому столице нужно 144 когенерационные установки контейнерного типа, а необходимое их количество трудно получить быстро из-за слишком высокого спроса.

