Украина останется 'страной генераторов' после войны: эксперт дал печальный прогноз по свету

Украинцам не стоит рассчитывать на быстрое улучшение ситуации в энергосистеме, считает эксперт.

Даже после окончания войны украинцы будут испытывать нехватку электроэнергии. Государству придется существовать в режиме "страны генераторов" не менее трех-пяти лет, сообщил эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев в интервью "Эспрессо".

"Даже когда война закончится, дефицит мощности у нас останется. Нам придется еще от трех до пяти лет жить в стране генераторов. Быстро теплоэлектростанция не восстанавливается. И не всегда есть смысл восстанавливать те станции, которые работают с коэффициентом полезного действия 16-18%, поскольку можно меньшими инвестициями установить те же газопоршневые установки", - отметил он.

По его словам, украинцам не стоит рассчитывать на быстрое улучшение ситуации в энергосистеме. Эксперт советует позаботиться о своей энергетической устойчивости, в частности об альтернативных источниках энергии.

Он также отметил, что инвестиции в солнечные электростанции экономически выгодны, а рынок систем накопления активно развивается.

При этом вместо крупных теплоэлектроцентралей, которые были разрушены вражескими атаками, по мнению эксперта, стоит строить распределенную газовую генерацию.

"Именно газопоршневые установки могут заменить крупные теплоэлектроцентрали, которые существенно повреждены. Соответственно, будущее за децентрализованной генерацией. Враг очень быстро подталкивает нас к процессам декарбонизации и зеленого перехода, к которым движется весь мир", - добавил Игнатьев.

В результате постоянных атак России по украинской энергетической инфраструктуре, ситуация в энергетике довольно сложная. По всей стране действуют отключения света - в определенных регионах экстренные, то есть графики не действуют.

Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в Киеве продолжают действовать экстренные отключения электроэнергии. Однако специалисты разработали ряд технических решений, которые позволят перейти к "жестким, но прогнозируемым графикам".

