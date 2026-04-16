Словакия угрожает заблокировать новые санкции против РФ, но поддерживает кредит для Украины

Словацкий министр не давал понять, что его страна собирается заблокировать предоставление кредита Киеву.

Словакия готова заблокировать новый пакет санкций против РФ, но не будет против предоставления кредита в размере 90 млрд Украине. Об этом заявил министр иностранных дел страны Юрай Бланар, передает Denník N.

По его словам, Словакия будет блокировать 20-й пакет санкций против России до тех пор, пока не получит гарантий возобновления работы нефтепровода "Дружба". Он подчеркнул, что его страна хочет четкой, прозрачной и проверенной декларации о том, что нефтепровод "Дружба" будет снова запущен.

Также Бланар сказал, что для разблокирования пакета санкций необходимо запустить нефтепровод.

"Если нефтепровод "Дружба" не будет запущен, а на рассмотрении будет 20-й пакет, то мы его не одобрим, поскольку не имеем других инструментов, чтобы заставить президента Украины Владимира Зеленского вместе с Европейской комиссией запустить "Дружбу", - подчеркнул политик.

Министр отметил, что позиция нового правительства Венгрии, которая формируется, говорит о том, что оно готово поддержать предоставление кредита Украине.

"Даже во время часа вопросов в парламенте Бланар не намекал, что Словакия собирается блокировать ссуду Киеву. Он также утверждал, что высказывания премьера (Роберта Фицо - УНИАН) о "перенятии эстафеты" от Виктора Орбана были искажены", - цитирует Denník N.

Последние заявления Роберта Фицо

Ранее премьер-министр Словакии поздравил Петера Мадяра с победой на выборах в Венгрии и упомянул о возобновлении "Дружбы". В частности, он заявил о готовности сотрудничать с новым венгерским правительством, прежде всего в сфере энергетики.

"С полным уважением признаю решение граждан Венгрии на вчерашних парламентских выборах и готов к интенсивному сотрудничеству с новым премьер-министром Венгрии, которого поздравляю с результатом выборов. Цели правительства Словакии остаются неизменными", - сказал Фицо.

В то же время политик также пригрозил заблокировать 20-й пакет санкций против России. Он раскритиковал Еврокомиссию и президента Украины Владимира Зеленского за остановку транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба".

"После остановки транзита газа это уже второй открыто враждебный и экономически вредный шаг Зеленского против Словакии. Европейская комиссия ничего не сделала, чтобы заставить президента Украины принять меры", - добавил словацкий премьер.

