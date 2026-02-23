Новый пакет санкций против России в ЕС принять не смогут: Каллас объяснила причину

Речь идет о сопротивлении одной страны.

Страны Европейского Союза в понедельник, 23 февраля, вряд ли примут новый 20-й пакет санкций против России, пишет Reuters со ссылкой на слова главы внешней политики ЕС Каи Каллас.

"На встрече министров иностранных дел Евросоюза 23 февраля не будет достигнут консенсус по предложенным мерам. Постоянное сопротивление со стороны Венгрии ясно дало это понять", - сообщила Каллас журналистам перед встречей.

Новые санкции против России – главные новости

Интересно, что в предыдущий рабочий день, в пятницу, 20 февраля, глава внешней политики Евросоюза Кая Каллас допускала, что новый пакет санкций против страны-агрессора смогут принять 23 февраля. Она отмечала, что ограничения работают и экономика России находится под сильным давлением.

Новый пакет санкций против Москвы сосредоточен на энергетическом секторе, финансовых услугах и торговле. В случае его принятия доходы Кремля от экспорта нефти и газа должны сократиться еще существеннее.

Однако еще в начале прошлой недели стало известно, что новый пакет санкций вызывает острые разногласия среди государств-членов Евросоюза. Кроме пропутински настроенного премьера Венгрии Виктора Орбана, замечания высказывали также Италия, Испания, Греция и Мальта.

