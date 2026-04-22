В ЕС одобрили €90 миллиардов кредита для Украины и 20-й пакет санкций против РФ

Формальная процедура будет завершена завтра, 23 апреля.

Послы стран-членов Европейского Союза одобрили кредит в размере 90 миллиардов евро для Украины и 20-й пакет санкций против Российской Федерации.

Как пишет The Guardian, кипрское председательство в Европейском Союзе только что подтвердило, что кредит в 90 миллиардов евро получил предварительный "зеленый свет" от послов стран-членов Евросоюза

"Теперь документы пройдут письменную процедуру для окончательного утверждения Советом", – заявил представитель кипрского председательства.

Ожидается, что письменная процедура завершится завтра, 23 апреля, после обеда – как раз тогда, когда лидеры ЕС должны собраться на встречу на Кипре.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на получение Киевом 90 млрд евро беспроцентного кредита от Евросоюза из-за остановки нефтепровода "Дружба". Петер Мадьяр, который должен сменить Орбана на посту премьера после победы на выборах, считает, что последний снимет вето после возобновления поставок нефти в Венгрию.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне сообщил о возобновлении работы нефтепровода "Дружба" и выразил надежду, что теперь будет устранено главное препятствие для предоставления кредита на сумму 90 миллиардов евро для Украины от Евросоюза.

Накануне, 21 апреля, верховный представитель Евросоюза Кая Каллас сообщила, что в Европейском Союзе должны в ближайшие 24 часа окончательно утвердить кредит в размере 90 млрд евро на период 2026-27 годов для Украины.

