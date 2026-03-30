Компания перечислила два крупных платежа российской стриминговой платформе в июне и июле 2022 года.

Британские власти оштрафовали дочернюю компанию Apple на 390 000 фунтов стерлингов (около 449 000 евро) за платежи, осуществленные российской стриминговой платформе.

Как сообщает Politico, Apple Distribution International (ADI) – дочерняя компания, которую Apple использует для оплаты разработчиков в App Store, – отправила два платежа на сумму более 635 000 фунтов стерлингов (около 731 000 евро) российской стриминговой платформе Okko в июне и июле 2022 года.

До мая 2022 года Okko принадлежал Ощадбанку, крупнейшему банку России, но затем был продан "неизвестной" российской компании, созданной двумя месяцами ранее, якобы для того, чтобы защитить его от санкций.

В издании напомнили, что Великобритания ввела санкции против Сбербанка в апреле 2022 года.

"Управление по внедрению финансовых санкций заявило, что Apple Inc. не допустила никаких нарушений. Компания ADI, базирующаяся в Ирландии, добровольно раскрыла OFSI информацию о нарушении санкций", – говорится в сообщении.

Apple в России

Как сообщал УНИАН, владельцы продукции Apple в России жалуются, что американская компания начала ограничивать покупки, оформление подписок и другие операции для россиян, чьи данные совпадают с информацией из санкционных списков.

Пользователи получают уведомления, в которых говорится, что они не могут совершать покупки, поскольку их данные "полностью или частично совпадают с данными одной или нескольких сторон из списка лиц, подпадающих под санкции правительства США или другого правительства".

В компании пояснили, что они обязаны соблюдать действующее законодательство и нормативные требования. Если раньше подобные случаи были единичными, то теперь ограничения приобрели массовый характер.

Это может коснуться десятков тысяч российских пользователей, которые в результате могут лишиться доступа к своим Apple ID. Владельцы устройств уже жалуются на блокировку, удаление профилей и невозможность пользоваться сервисами.

