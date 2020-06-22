Поставщик «последней надежды» на рынке газа должен определяться в каждом регионе страны отдельно - эксперты

Для этого нужно оперативно внести изменения в правила проведения конкурса.

Поставщик «последней надежды» в новом рынке газа для населения, запуск которого планируется с 1 июля, должен определяться в каждом регионе страны отдельно.

Об этом говорится в статье УНИАН со ссылкой на отраслевых экспертов.

«Поскольку на сегодня в Украине нет такого поставщика, который бы имел разветвленную сеть представительств во всех регионах и мог качественно обслуживать потребителей сразу во всех регионах, логичнее было бы определять поставщика «последней надежды» в каждом регионе отдельно. Для этого нужно оперативно внести изменения в правила проведения конкурса», - сказал глава правления «Ассоциации поставщиков энергоресурсов» Артем Компан.

В свою очередь, президент ассоциации «Газовые трейдеры Украины» Андрей Мизовец отметил, что сегодня поставщик «последней надежды» может работать, например, из Киева с потребителями в любой точке страны, однако будет ли такая работа эффективной и не возникнет ли при этом хаос - сказать сейчас невозможно.

«С одной стороны, можно привязаться к конкретному региону, например, области, а можно, если крупная компания с разветвленной сетью, то сегодня можно работать из Киева с потребителями из любой точки страны. Не будет ли в таком случае хаоса - покажет только время», - сказал он.

Кроме этого, Мизовец отметил, что правительство до сих пор не провело и даже еще не объявило конкурс на поставщика «последней надежды», что ставит под угрозу нормальный запуск нового рынка.

«Конкурс еще не начался и даже, как мне известно, не объявлен. Учитывая, что уже вторая половина июня, а за 15 дней все сделать, как по мне, - это малореалистично. Я не понимаю, как можно открывать рынок, не имея компании, которая будет работать со всеми потребителями, от которых по тем или иным причинам отказались другие поставщики», - сказал он.

Мизовец отметил, что, учитывая авральную ситуацию, правительство может попросту назначить такого поставщика, однако такое решение вряд ли будет прозрачным и законным. «Относительно поставщика последней надежды у меня большие сомнения. То есть, назначить какую-нибудь компанию, не будем ее называть, но ее название начинается на букву «Н» - это возможно. Будет ли это прозрачно и законно - тут есть сомнения», - подчеркнул Мизовец.

Как сообщал УНИАН, в конце апреля Кабинет министров Украины продлил возложение на НАК "Нафтогаз Украины" специальных обязательств по продаже природного газа по льготным ценам производителям тепловой энергии до 1 мая 2021 года, а для нужд населения - до 1 июля 2020 года.

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