Новый рынок газа в Украине: выбор поставщиков и свободные цены

С 1 июля в Украине должен заработать полноценный рынок газа для населения, на котором цена будет определяться рыночными механизмами, а потребитель сможет самостоятельно выбрать себе поставщика.

Такая модель взаимоотношений между продавцами газа и покупателями давно и успешно функционирует в развитых странах мира. В Украине же такой рынок действует пока что только для промышленных потребителей, на котором сотни трейдеров ежедневно конкурируют между собой за право продавать газ украинскому бизнесу.

Условие открытия рынка газа для населения было одним из условий предоставления Украине 18-месячной программы поддержки на 5 млрд долларов Международным валютным фондом.

Запуск свободного рынка газа для населения в нашей стране постоянно переносился. Сегодня он регулируется положением о возложении специальных обязательств (ПСО). Цена газа для бытовых потребителей определяется по формуле, которая утверждается Кабинетом министров, а сам газ поставляется по цепочке: от госкомпании «Укргазвыдобування» через государственный холдинг «Нафтогаз Украины» региональным газсбытам, которые непосредственно продают ресурс населению и обслуживают граждан через свои сервисные центры или диджитал платформы.

Система специальных обязательств имеет как свои плюсы в виде стабильного и гарантированного газоснабжения населения по ценам ниже рыночных, так и свои минусы – рынок не имеет стимулов к развитию, а население не заинтересовано в эффективном энергопотреблении.

Отказаться от ПСО и как можно скорее перейти к рыночным отношениям на рынке газа украинское правительство неоднократно призывали крупнейшие кредиторы и партнеры нашей страны: Международный Валютный Фонд, Всемирный Банк, Европейская комиссия.

Однако правительство не спешило этого делать, так как последние годы мировые цены на газ находились на высоком уровне. Руководство страны попросту опасалось открывать рынок и отпускать цену на ключевой энергетический ресурс в свободное плаванье в таких условиях, ведь это могло привести к социальному взрыву. Однако, начиная с 2019 года, стоимость газа на мировых рынках существенно упала и сегодня достигла рекордно низких значений на фоне падения спроса, вызванного карантинными ограничениями, экономическим кризисом и аномально теплой зимой.

Впрочем, июньские контракты на газ уже заключаются по более высоким ценам, нежели были в мае, что в очередной раз подтверждает, что постоянно низких цен быть не может. Они будут зависеть напрямую от рыночной ситуации.

Национальный рынок газа для населения Украины является объемным и очень перспективным. В 2019 году потребление газ в Украине составило почти 30 миллиардов кубических метров. В рамках ПСО было потреблено более 15 миллиардов кубометров. Из них около 8 миллиардов было поставлено населению, предприятия теплокоммунэнерго потребили более 7 миллиардов кубометров. Впрочем для тепловиков рынок откроется позже – с 1 мая 2021 года.

Данный разрыв в открытии разных сегментов рынка газа является крайне нелогичным. Но правительство как обычно не усложняло себе жизнь объяснениями причин такого решения.

Исходя из рыночной логики можно ожидать, что как только рынок поставок газа населению будет открыт развернется конкурентная борьба между поставщиками. Отдельные эксперты утверждают, что в Украину придут европейские трейдеры. Однако не все так оптимистичны.

«Пока на украинском рынке есть монополист – «Нафтогаз Украины» – открытие рынка само по себе и переход на рыночные цены не повлияет на приход сюда европейских трейдеров. Мы уже видим достаточно нервную реакцию со стороны «Нафтогаза» по отношению к другим участникам рынка. «Нафтогаз» почему взял на себя роль арбитра и определяет кто правильный поставщик, а кто неправильный. Паралельно пытаясь выбить частные газопоставляющие компании и перетянуть потребителей на себя. И, как я вижу, пока правительство не собирается менять эту ситуацию», - полагает эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский.

Он также добавляет, что «частные поставщики газа прекрасно видят ситуацию с расчетами и отсутствием у нас механизмов влияния на злостных должников, поэтому они не готовы идти в сектор бытовых потребителей. Слишком велики риски».

Несмотря на то, что к запуску рынка страна готовится уже не первый год, нерешенными остается ворох проблем, которые вряд ли удастся решить ко дню старта.

Домашнее задание не выполнено

Как отметил президент ассоциации «Газовые трейдеры Украины» Андрей Мизовец, одним из камней преткновения для эффективного запуска рынка с 1 июля является то, что правительство до сих пор не провело и даже еще не объявило конкурс на поставщика последней надежды. Компании, которая должна будет обеспечить поставки газа потребителю, который по каким-то причинам остался без своего поставщика и не смог ни с кем договориться.

«Конкурс еще не начался и, даже, как мне известно, не объявлен. Учитывая, что уже вторая половина июня, а за 15 дней все сделать, как по мне, это мало реалистично. Я не понимаю, как можно открывать рынок не имея компании, которая будет работать со всеми потребителями, от которых по тем или иным причинам отказались другие поставщики», - сказал он.

Мизовец отметил, что, учитывая авральную ситуацию, правительство может попросту назначить такого поставщика, однако, такое решение вряд ли будет прозрачным и законным.

«Относительно поставщика последней надежды у меня большие сомнения. То есть, назначить какую-нибудь компанию, не будем ее называть, но ее название начинается на букву «Н» это – возможно. Будет ли это прозрачно и законно, - тут есть сомнения», - подчеркнул Мизовец.

При этом вопросы вызывает и то, как будет работать поставщик последней надежды: один на всю страну или конкурсы нужно провести по каждому региону отдельно?

Как отметил президент ассоциации «Газовые трейдеры Украины», сегодня подобная компания может работать, например, из Киева с потребителями в любой точке страны, однако, будет ли такая работа эффективной и не возникнет ли при этом хаос, сказать сейчас невозможно.

«С одной стороны, можно привязаться к конкретному региону, например, области, а можно, если крупная компания с разветвленной сетью, то сегодня можно работать из Киева с потребителями из любой точки страны. Не будет ли в таком случае хаос, покажет только время», - отметил он.

«Ассоциация поставщиков энергоресурсов», которая объединяет поставщиков газа и электроэнергии почти со всех регионов Украины, также предлагает рассмотреть вариант определения поставщика «последней надежды» в каждом регионе отдельно.

«Поскольку на сегодня в Украине нет такого поставщика, который бы имел разветвленную сеть представительств во всех регионах и мог качественно обслуживать потребителей сразу во всех регионах, логичнее было бы определять поставщика «последней надежды» в каждом регионе отдельно. Для этого нужно оперативно внести изменения в правила проведения конкурса», - добавляет глава правления Ассоциации Артем Компан.

Также не понятно, какой будет цена на газ у такого поставщика. Очевидно, что ресурс у него будет дороже рынка, однако на сколько? Возможно, необходимо установить ограничения для поставщика «последней надежды» продавать газ по цене, например, не более плюс 20 процентов от рыночной цены, чтобы избежать монопольного злоупотребления.

Трейдеры с большой дороги

Еще один риск, который существует в случае открытия рынка это то, что многие украинцы могут стать жертвами недобросовестных поставщиков газа. На сегодня в лицензионном реестре Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, содержится 759 компаний, имеющих право осуществлять поставки природного газа.

Большинство этих лицензиатов является «спящими» и не ведут никакой деятельности, то есть потенциально после открытия рынка под ширмой компании, которая предлагает потребителю якобы привлекательные условия поставки газа, может скрываться мошенническая структура.

Учитывая низкий уровень осведомленности населения в вопросе взаимодействия с поставщиками газа, правительству необходимо провести аудит таких компаний и очистить рынок от «спящих» лицензий.

В свою очередь, Мизовец отмечает, что когда рынок заработает, то недобросовестные компании в условиях реальной конкуренции долго не протянут, а гражданам следует перед заключением каких-либо соглашений внимательно познакомиться с поставщиком.

«Как защитить себя от мошенников? Так же, как и на любом другом рынке. Например, вы идете в магазин и при выборе товаров ориентируетесь на какие-то отзывы, рекламу, свой предыдущий опыт. Так это все будет работать и на рынке поставок природного газа. Рынок расставляет все точки над «i», он ранжирует поставщиков. О недобросовестных компаниях всегда будет очень много плохих отзывов и, соответственно, о них узнают все очень быстро», - отметил Мизовец.

«Рынок поставок для промышленности, где давно уже рыночные отношения, показал свою жизнеспособность. Цены на нем абсолютно коррелируются с западными биржами, они отображают реальную стоимость природного газа. При наличии нескольких сотен активных поставщиков, злоупотреблять на рынке попросту не выйдет», - добавил он.

В любом случае потребителям не стоит быть беспечными, необходимо внимательно подходить к выбору поставщика.

Ключевой вопрос

В то же время потребителей больше всего волнует то, как для них изменится цена на газ после запуска нового рынка. Есть мнение, что после старта, благодаря конкуренции цены для населения будут снижаться.

Однако, вопрос ценообразования гораздо сложнее, ведь рыночная стоимость газа в Украине рассчитывается на основе импортного паритета, так как наша страна около трети потребляемого газа импортирует.

По информации «Нафтогаз Украины», сегодня 70-80% процентов в цене газа - это цена газа на хабе TTF в Нидерландах плюс тариф на транспортировку газа в Украину. Таким образом, определять цены для украинских потребителей будут торги именно на европейском хабе, а не конкуренция поставщиков газа внутри Украины.

Эксперты прогнозируют, что период низких цен продлится еще год или два, а затем цены на мировых рынках пойдут вверх.

Газ раздора

Впрочем, для создания успешного конкурентного рынка необходимо решить еще одну важную проблему. Сегодня государственная компания «Украгазвыдобування», которая входит в группу «Нафтогаз Украины», добывает более 70 процентов всего газа в стране, что потенциально может сделать госкомпанию монополистом на рынке поставок газа для населения.

Чтобы этого не допустить правительство могло бы обязать «Укргазвыдобування» продавать часть своего ресурса на бирже. Как считает Мизовец, от этого выиграет не только рынок, но и сама госкомпания.

«Как мне кажется, минимум 25-30 процентов газа, который добывает «Укргазвыдобування», должен продаваться на бирже. Тогда и компания будет понимать, чего стоит ее работа, и чтобы не было перекосов и политических спекуляций. Я вижу только одни плюсы от того, что на рынке появится дополнительный ресурс, который можно будет оценить и которым можно будет воспользоваться, купив его по рыночным правилам», - отметил он.

С этой точкой зрения согласны и в «Ассоциации поставщиков энергоресурсов». «Сегодня у независимых поставщиков газа отсутствует возможность свободно закупать газ украинской добычи, например у «Укргаздобычи». Мы не раз предлагали, чтобы независимыми поставщикам дали возможность через биржевые механизмы или через систему ProZorro покупать газ напрямую у добытчика ресурса», - отмечает Артем Компан, глава Ассоциации.

Выдержит ли бюджет

Планируя открывать рынок газа, в правительстве слабо учитывают текущую ситуацию в стране. В связи с распространением пандемии коронавируса, спадом деловой активности, потерей многими украинцами рабочих мест, снижением заработных плат доля коммунальных платежей в доходе украинцев растет. Поэтому неизбежно будет увеличиваться количество тех, кто будет обращаться за государственной субсидией.

До пандемии коронавируса около 30% потребителей газа были получателями субсидий. Ожидается, что в результате пандемии количество получателей субсидий вырастет до 50%.

Например, на 2020 год из госбюджета на субсидии предусмотрено выделение порядка 40 миллиардов гривень. Выдержит ли государственная казна существенное увеличение этой статьи расходов, большой вопрос.

На это накладывается проблема долгов населения за поставку и распределение газа, которые по состоянию на конец апреля 2020 года составили 25,6 млрд гривень. До сих пор не понятно, что президент, правительство и Верховная Рада планируют с этим делать, однако, не менее важная задача не допустить формирования столь крупной задолженности в новом рынке, что будет сделать очень сложно, если цена пойдет вверх.

Несмотря на то, что до открытия рынка осталось две недели, в правительстве до сих пор не предложили каких-либо действенных рычагов влияния на должников, механизмов взыскания долгов. Это однозначно будет воспринято как глобальный риск для тех европейских компаний, которые будут рассматривать возможность зайти на наш рынок.

«Правящая фракция в турборежиме, понимая, что после коронавируса у людей денег стало еще меньше и в сфере экономики никаких улучшений не предвидится, пытается найти хоть какие-то возможности наполннения госбюджета и одним из источников его пополнения очевидно видится население. Но любые непредвиденные шаги на этом поприще могут дорого обойтись партии президента, особенно в преддверии местных выборов, которые состоятся уже этой осенью», - напоминает эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский.

Виктор Шевченко