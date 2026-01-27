'Туалеты, как в селе': чиновник рассказал о худшем сценарии для столичной Троещины

Для большого жилого массива столицы отопительный сезон завершен, говорят коммунальщики.

Из-за критического состояния инфраструктуры жилой массив Троещина на левом берегу Киева остается отрезанным от теплоснабжения. Следующим этапом может стать замерзание труб водопровода и канализации.

Чтобы обеспечить местных жителей возможностью банально сходить в туалет, глава Деснянской РГА Максим Бахматов планирует рыть на Троещине ямы, как в классических сельских уборных. Об этом глава района рассказал изданию LB.ua.

"Мэр говорит уезжать из города, а я говорю: будем рыть ямы. Мы еще летом смотрели на такую перспективу. Что делать в короткие сроки, когда ситуация критическая? Рыть яму, накрывать, сверху дырка – все. Будем делать туалеты, как в селе", – сообщает Бахматов.

По его словам, на реализацию такого плана времени немного.

"Нет воды – пошли копать. Обычно на такие шаги есть день-два. Работаю над этим с "Зеленбудом", с районным ШЕУ. У них есть техника для этого и люди", – говорит чиновник.

Ситуация с теплоснабжением на Троещине после обстрелов 24 января – самая тяжелая в Киеве. Массив полностью зависит от местной ТЭЦ, которая сейчас не функционирует.

"Сейчас ТЭЦ-6 точно не подает теплоноситель. Лесной массив пытаются запитать через другие источники теплоснабжения. Для Троещины альтернативы переподключить нет. Нам не говорят, что именно произошло, но известно, что это случилось после последнего обстрела – в ночь на субботу", – делится Бахматов.

Глава Деснянского района объясняет, что Троещина – единственный район столицы, который на 100% зависит от одного источника тепла. Магистральные соединения с другими крупными производителями тепла отсутствуют, так же как и локальные котельные, присущие старой застройке города.

"Когда у тебя такое узкое горлышко, такая зависимость, то полмиллиона человек остаются без отопления в 14-градусный мороз", – резюмирует Бахматов.

Мэр столицы Виталий Кличко уже дважды обращался к киевлянам с призывом покинуть город. По его данным, около полумиллиона человек уже смогли выехать.

По словам эксперта Станислава Игнатьева, закрытые квартиры сильно затрудняют жизнь коммунальщикам. В случае необходимости срочного проведения аварийных работ такое жилье будут взламывать.

Вновь почувствовать теплые батареи жители Троещины смогут не раньше, чем через 4-5 дней, говорят эксперты. При этом оговариваются, что восстановить теплоснабжение удастся только при условии отсутствия новых обстрелов.

Министр энергетики и первый вице-премьер Денис Шмыгаль заявил, что столица была совершенно не подготовлена к ударам россиян по энергосистеме.

