Коммунальщики вынуждены взламывать квартиры киевлян, которые послушали Кличко и уехали, – эксперт

Многие квартиры в Киеве закрыты, что сильно затрудняет проведение аварийных работ.

Многие жители столицы послушались призывов мэра Киева Виталия Кличко и покинули город. Теперь коммунальщики в случае необходимости не могут попасть в закрытые квартиры, что сильно затрудняет проведение аварийных работ.

Энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев в эфире Новини.Live сообщил, что такие квартиры в случае необходимости будут открывать без хозяев.

"Самая большая проблема, о которой рассказывали коммунальщики, – то, что многие киевляне выехали из своих домов. Будет трудно попасть в те квартиры, которые закрыты, для того, чтобы там восстановить теплоснабжение. Если там есть проблемы с замерзшими трубами, батареями, то их необходимо заменить, чтобы не затопляло соседей. Эти квартиры придется открывать самостоятельно", – констатирует Игнатьев.

Видео дня

Поэтому тем жителям столицы, которые покинули город, теперь нужно регулярно выходить на связь с соседями, чтобы избежать повреждения дверей и сопутствующих с этим проблем, продолжает эксперт. Точных цифр, сколько киевлян уехало, он не называет.

"Трудно посчитать, по разным оценкам от 500 до 600 тысяч на данный момент выехало за пределы Киева. Хочу обратиться к киевлянам: держите руку на пульсе, координируйтесь с вашими соседями, когда вам необходимо будет открыть квартиру, чтобы вам не повредили входную группу", – призывает Игнатьев.

По мнению специалиста, особенно внимательными следует быть жителям левого берега столицы.

"Есть дефицит, в частности, в Деснянском районе Киева по теплоснабжению существенный, поскольку он максимально зависит от ТЭЦ-6", – подытожил эксперт.

Ситуация в Киеве – последние новости

Столичный мэр Виталий Кличко впервые обратился к киевлянам с призывом покинуть пределы города после масштабного обстрела 9 января. Тогда около 6 тысяч многоквартирных домов в Киеве остались в результате удара оккупантов без отопления.

Однако первая попытка очистить город от жителей и уменьшить нагрузку на инфраструктуру не принесла ожидаемого результата. Поэтому через две недели Кличко повторил свой призыв, предположив, что дальше ситуация может быть еще хуже.

Вас также могут заинтересовать новости: