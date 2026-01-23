С вещами на выход: Кличко снова 'выгоняет' киевлян из столицы

В Киеве определены пункты обогрева, где может оставаться на ночь большое количество людей.

Мэр Киева Виталий Кличко вновь призвал жителей столицы выехать из города из-за очень сложной ситуации в энергетике.

"Я обращаюсь к жителям и говорю честно: ситуация крайне сложная, и это может быть еще не самый сложный момент. Сделайте запас продуктов, воды, необходимых лекарств. Кто еще имеет возможность выехать за город, где есть альтернативные источники питания и тепла, не отказывайтесь от них", - написал он на своей странице в Facebook.

Также он призвал работодателей организовать гибкие графики работы и, по возможности, перевести работников на удаленную работу.

По словам Кличко, в каждом районе Киева определены опорные пункты обогрева, куда можно обратиться в случае необходимости. В пунктах обустроят места для ночлега, обеспечат их устройствами обогрева (мобильными котельными), питанием, средствами гигиены.

Также он отметил, что в каждом районе города первое звено реагирования, которое оперативно собирает информацию, организует работу на месте в координации с городским штабом, - это районная госадминистрация.

Подготовка Киева к блэкаутам - последние новости

Власти открыто заявили, что столичные руководители не подготовились должным образом к возможной чрезвычайной ситуации в условиях войны и устойчивых морозов.

Так, министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что Киев совершенно не подготовлен к российским ракетно-дроновым ударам по энергосистеме зимой.

Впоследствии, с ухудшением ситуации, Шмыгаль отнес столицу к перечню городов, которые были хуже всего подготовлены к тяжелой зиме в Украине. По его словам, бывают случаи, когда необходимая распределенная генерация уже ввезена в Киев, но затягивается ее установка.

Эксперты также критиковали столичные власти за слабую готовность к российским обстрелам. Так, по словам главы Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, в столице нет ничего для обеспечения нормального прохождения отопительного сезона в случае полного разрушения ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.

В свою очередь директор Центра исследований энергетики Александр Харченко спрогнозировал, что в Киеве могут вернуть почасовые графики в течение семи дней.

