На Троещине пункты обогрева работают круглосуточно: в РГА рассказали о последствиях атаки

Сейчас ситуация в этом районе одна из самых сложных в городе.

На Троещине в Киеве крайне сложная ситуация с теплоснабжением, заявил глава Деснянской районной государственной администрации города Киева Максим Бахматов.

Он напомнил, что еще во время обстрелов 9 января район получил серьезные повреждения, а этой ночью враг снова осуществил массированную комбинированную атаку на критическую инфраструктуру Киева, что существенно осложнило ситуацию с теплом, водоснабжением и электроэнергией.

"Сейчас Троещина - одна из самых сложных локаций в Киеве", - подчеркнул Бахматов и добавил, что в районе разворачивают 10 опорных пунктов обогрева на базе школ.

Это опорные точки, где сосредоточатся ресурсы и технические решения. Пункты рассчитаны на работу и днем, и ночью.

Часть из них дополнительно оснащают мобильными (мини-)котельнями. Кроме того, предусматривается возможность для ночного пребывания и горячего питания.

Эти пункты могут работать независимо от наличия тепла или электроэнергии. Отмечается, что на базе этих школ уже есть действующие пункты несокрушимости.

Параллельно к работе присоединяется Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, которая разворачивает дополнительные палатки-пункты обогрева.

Удар по Киеву

Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 января российские захватчики нанесли очередной воздушный удар по Киеву. Последствия атаки фиксировались в пяти районах столицы.

Городской голова Киева Виталий Кличко также заявлял, что самая сложная ситуация в Киеве - на Троещине, где около 600 домов остались без всех услуг, в частности, и без водоснабжения.

Впоследствии в "Киевводоканале" заявили, что водоснабжение левобережной части Киева было восстановлено.

