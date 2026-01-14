Киев был совершенно не готов: Шмыгаль оценил последствия ударов РФ по энергетике

Столичные власти не приняли необходимых мер, считает экс-министр обороны.

В отличие от Харькова, Киев был гораздо хуже подготовлен к российским ракетно-дроновым ударам по энергосистеме зимой, которые привели к массовым отключениям света, тепла и горячей воды в жилых домах.

Об этом во время своего выступления на пленарном заседании Верховной Рады заявил экс-министр обороны и экс-глава правительства Денис Шмыгаль, представленный на должность министра энергетики президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Харьков готовился. И областная власть, и городская власть подготовили город. Есть мобильные котельные, есть соответствующая распределенная генерация. Киев, к сожалению, был подготовлен гораздо слабее. Я скажу: не подготовлен совсем", – сообщил Шмыгаль.

Как отметил он, ситуация неординарная и для ее решения теперь придется принимать кризисные меры.

"Сейчас придется принимать кризисные меры. Мы к этому готовы. Президент лично уделяет этому внимание", – отметил Шмыгаль.

Ситуация в Киеве после обстрелов РФ – последние новости

Враг нанес массированный удар по энергетической инфраструктуре столицы в ночь на 9 января. В результате часть жителей Киева осталась без отопления и горячей воды. По всему левому берегу города, а также в Печерском и Голосеевском районах ввели аварийные отключения электроэнергии.

Сложная ситуация в энергосистеме, связанная с российскими обстрелами на фоне сильного похолодания, вынудила некоторые супермаркеты закрываться в рабочее время. Соответствующие заявления сделали представители торговых сетей, об этом свидетельствуют и отзывы пользователей в интернете. В правительстве подчеркивают, что данное явление не носит системный характер.

