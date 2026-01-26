В Раде рассказали, сколько времени нужно для восстановления отопления на Троещине

По словам члена энергетического комитета парламента Сергея Нагорняка, до конца зимы графики отключений света будут жесткими.

Для восстановления отопления во всех домах на Троещине нужно 4-5 дней. Об этом в эфире телеканала "Киев 24" заявил народный депутат, член энергетического комитета парламента Сергей Нагорняк.

"На Троещине остается значительное количество домов без теплоснабжения и, пока что, прогнозы от тепловиков неутешительны. По их оценкам, нужно от 4 до 5 суток, чтобы восстановить теплоснабжение и работу ТЭЦ-6 при условии отсутствия новых обстрелов", - отметил парламентарий.

Он добавил, что полноценное возобновление работы ТЭЦ-6, ТЭЦ-5, а также Дарницкой ТЭЦ позволит вернуть в столице графики отключений света. Нардеп спрогнозировал, что до конца зимы графики отключений электроэнергии останутся жесткими.

Видео дня

"Февраль также будет потенциально с длительными графиками, но уже с марта ситуация должна улучшиться за счет дополнительной генерации от солнечных электростанций", - подчеркнул Нагорняк.

Атака РФ на энергетику Украины - последние новости

В ночь на 24 января Россия снова массированно ударила дронами и ракетами по Украине. По словам президента Владимира Зеленского, враг запустил 370 ударных дронов и 21 ракету различных типов. Под вражеским ударом оказались Киев и область, Сумщина, Харьковщина, Черниговщина.

В результате вражеской атаки почти половина Киева снова временно осталась без тепла, а зеленая ветка метро несколько часов работала в ограниченном режиме.

Вас также могут заинтересовать новости: