Зеленский сообщил, что 'Дружбу' починили, но есть одно 'но'

Венгерский премьер пообещал снять вето на кредит Украине в размере 90 млрд евро.

Нефтепровод "Дружба" восстановлен и готов и в дальнейшем поставлять нефть в некоторые европейские страны. Украина выполнила все необходимые работы, сообщил президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

"Как и было определено в коммуникации с Евросоюзом, Украина выполнила ремонтные работы на участке нефтепровода "Дружба", который был поврежден российским ударом. Нефтепровод может возобновить функционирование", – сообщил президент.

В то же время он отметил, что нет гарантий того, что Россия снова не нанесет удар по нефтепроводу, как в январе.

"Хотя никто сейчас не может гарантировать, что российские удары по инфраструктуре нефтепровода не повторятся, наши специалисты обеспечили базовые условия для возобновления работы системы трубопровода и оборудования", – сообщает Зеленский.

Президент выразил надежду, что теперь будет устранено главное препятствие для предоставления кредита на сумму в 90 миллиардов евро для Украины от Евросоюза.

"Мы связываем с этим разблокирование европейского пакета поддержки для Украины, который уже был одобрен Европейским советом", – глава государства.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан наложил вето на получение Киевом 90 млрд евро беспроцентного кредита от ЕС из-за остановки нефтепровода "Дружба". Петер Мадьяр, который должен сменить Орбана на посту премьера после победы на выборах, считает, что последний снимет вето после возобновления поставок нефти в Венгрию.

Европейские дипломаты отмечают, что сейчас позиция Орбана по финансированию Украины изменилась. Он может снять вето уже 22 апреля.

