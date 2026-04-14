Зеленский ответил, когда поврежденный нефтепровод 'Дружба' возобновит работу

Канцлер Германии Фридрих Мерц надеется, что после смены правительства Венгрия не будет по-прежнему полагаться на российские энергоресурсы.

Президент Украины Владимир Зеленский прогнозирует, что нефтепровод "Дружба" будет отремонтирован до конца апреля. Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

"К концу апреля он будет отремонтирован. Не полностью, но достаточно, чтобы функционировать", – отметил украинский лидер.

Он объяснил, что ремонт поврежденных вражеской атакой резервуаров для хранения нефти потребует больше времени.

"Резервуары все не будут отремонтированы. Это долгий процесс", – отметил глава государства.

Со своей стороны канцлер Германии Фридрих Мерц выразил надежду, что Венгрия согласится на поставки нефти по трубопроводу, который проходит через Хорватию, и не будет цепляться за российские энергоносители.

"Уже есть предложение Венгрии использовать трубопровод, проходящий через Хорватию. Правительство (Виктора Орбана, – УНИАН) отвергло это предложение. И я надеюсь, что здесь также будут изменения", – подчеркнул он.

Министр иностранных дел Андрей Сибига в феврале сообщил, что в результате атаки РФ в конце января экспорт нефти по трубопроводу "Дружба" был остановлен.

Венгрия и Словакия заявили, что Украина якобы затягивает возобновление поставок нефти, и приостановили экспорт дизельного топлива в нашу страну.

Кроме того, официальный Будапешт пока блокирует выделение Украине 90-миллиардного репарационного кредита, а также прекратил транзит газа через свою территорию в сторону нашей страны. Впрочем, будущий премьер Венгрии Петр Мадяр дал понять, что не будет препятствовать выделению кредита.

