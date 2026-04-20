Орбан изменил мнение относительно кредита Украине на 90 млрд евро: всё решится 22 апреля, – СМИ

Предоставление Киеву 90 миллиардов евро блокирует вето Венгрии, однако ситуация развивается очень стремительно.

Послы стран ЕС 22 апреля рассмотрят поправку к регламенту о многолетних финансовых рамках (MFF) Союза. Принятие поправки является необходимым шагом для выделения Украине 90 миллиардов евро кредитных средств, сообщает "Суспільне".

Согласно сведениям источников издания, в настоящее время позиция венгерского премьер-министра Виктора Орбана относительно финансирования Украины изменилась. Таким образом, вето Венгрии может быть снято уже 22 апреля.

"Ситуация развивается очень стремительно. Еще на прошлой неделе венгерский посол заявил на встрече, что их позиция по поводу кредита не изменилась, а сегодня мы видим новую позицию от Орбана", – цитирует СМИ европейского дипломата.

В то же время даже в случае успешного голосования в среду, деньги Киев увидит только через месяц. До этого Еврокомиссия планировала завершить переговоры по двустороннему соглашению о займе между Украиной и ЕС до конца апреля. Сейчас речь идет о середине мая.

Венгерский лидер Виктор Орбан наложил вето на кредитование Украины из-за остановки поставок нефти по трубопроводу "Дружба". Победитель Орбана на парламентских выборах и будущий премьер Венгрии Петер Мадьяр заявил, что Орбан снимет вето сразу же, как получит нефть по магистрали.

Даже после снятия вето Венгрией деньги не поступят в Украину мгновенно. ЕС должен выпустить еврооблигации, под которые привлечет необходимые средства, объясняет экономист Олег Пендзин.

Подобный механизм потребует как минимум месяца времени. Пендзин отмечает, что на покрытие госрасходов у официального Киева достаточно денег по крайней мере до начала лета.

