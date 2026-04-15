Мадьяр рассказал, когда Орбан одобрит кредит ЕС для Украины

Нефтепровод может возобновить работу уже в конце апреля.

Виктор Орбан, покидающий пост премьер-министра Венгрии, снимет вето на предоставление Украине кредита Европейского Союза в размере 90 миллиардов евро, как только будет возобновлена поставка нефти по трубопроводу "Дружба". Об этом заявил будущий венгерский премьер Петер Мадьяр в интервью государственному телевидению в среду, передает Bloomberg.

В начале этой недели Мадьяр отметил, что Будапешт не будет препятствовать Киеву в получении 90 млрд евро. Он напомнил, что Венгрия все равно откажется от финансового участия в предоставлении кредита, согласно предварительным договоренностям с Европейским союзом.

Орбан заблокировал выплату средств в связи со спором с Украиной по поводу перебоев в поставках нефти по трубопроводу "Дружба", который был поврежден в результате удара российского беспилотника в январе.

Лидеры Евросоюза осудили вето, наложенное после утверждения кредита в декабре, на которое Орбан дал согласие. Для выплаты средств необходимо единодушие всех 27 государств-членов ЕС.

В 2026-2027 годах Украина должна получить от ЕС 90 млрд евро. Из этих денег на военную помощь должны направить 60 млрд евро, а еще 30 млрд евро пойдут на бюджетные расходы.

В то же время Евросоюз пока не готов выполнить свои финансовые обязательства перед Киевом, откладывая их как минимум до начала мая. В Брюсселе хотят, чтобы Япония, Великобритания и США быстро направили Киеву деньги по другому механизму – Extraordinary Revenue Acceleration (ERA), согласованному в 2024 году.

Что касается дорогого для премьер-министра Венгрии Виктора Орбана нефтепровода "Дружба" – президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что магистраль сможет начать функционировать до конца апреля.

