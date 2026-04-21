Украина возобновит транспортировку нефти по трубопроводу 'Дружба' уже завтра, – Reuters

Первую заявку на транзит уже подала венгерская нефтяная компания.

Украина возобновит транспортировку российской нефти по трубопроводу "Дружба" уже в среду, 22 апреля. Ожидается, что это произойдет во второй половине дня.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванный источник в отрасли. Отмечается, что Киев стремится получить доступ к кредиту ЕС в размере 90 миллиардов евро, который ему срочно необходим.

"Начало перекачки нефти запланировано на завтра в обеденное время", – сказал собеседник.

По словам источника, первую заявку на транзит уже подала венгерская нефтяная компания MOL:

"MOL уже подала запросы на первые объемы, которые будут распределены в равных пропорциях между Венгрией и Словакией".

Трубопровод "Дружба"

27 января 2026 года российские оккупационные войска нанесли целенаправленный удар по нефтепроводу "Дружба", по которому поставлялась нефть в ряд стран Европы. Эта атака привела к остановке транзита.

Примечательно, что Венгрия – одна из стран, которая до сих пор покупает российский газ и нефть – обвинила в проблемах с поставками именно Украину. России же Будапешт даже не выразил протеста, подчеркнул глава МИД Украины Андрей Сибига.

Словакия же не верила заявлениям Украины о состоянии нефтепровода и хотела направить экспертов. В марте эксперты Европейского Союза все-таки прибыли в Украину для оценки состояния атакованного Россией нефтепровода "Дружба".

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поврежденный трубопровод отремонтировали. Однако нет гарантий того, что Россия снова не нанесет удар по нефтепроводу.

Вас также могут заинтересовать новости: