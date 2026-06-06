Изменение этой простой настройки заметно увеличит время работы батареи ноутбука

Этот способ не требует установки дополнительных программ и дает заметный эффект сразу.

Многие пользователи ищут способы увеличить автономность ноутбука, отключая полезные функции и специально ухудшая производительность, хотя иногда достаточно всего одной базовой настройки дисплея.

Речь идет о яркости экрана – наиболее энергоемком компоненте любого ноутбука. Эксперты сайта BGR отмечают, что даже небольшое снижение уровня яркости может заметно снизить расход батареи и продлить время работы устройства без подзарядки.

Тесты, анализирующие влияние яркости на время работы батарейки ноутбука, показывают, что снижение яркости примерно на 30% может уменьшить расход энергии почти на такую же величину. Эти цифры, конечно, будут различаться в зависимости от конкретной модели, но в целом они наглядно демонстрируют масштаб влияния этого параметра.

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Именно поэтому регулировка яркости– один из самых простых способов увеличить время работы ноутбука. Это не требует установки дополнительных программ и дает заметный эффект сразу.

Как изменить яркость на ноутбуке

На большинстве современных систем изменить яркость можно буквально за несколько секунд. В Windows соответствующий ползунок находится в быстрых настройках в правом нижнем углу экрана, а также доступен через сочетание клавиш Windows + A.

На macOS яркость регулируется через "Пункт управления" или клавиши "fn + C" на клавиатуре.

Оптимальный уровень яркости для ноутбука зависит от условий использования. В помещении обычно достаточно 40–60%, тогда как на улице может потребоваться более высокий уровень для комфортного просмотра.

При этом снижение яркости не только существенно экономит заряд, но и уменьшает нагрузку на глаза при длительной работе.

Дополнительно стоит включить автоматическую регулировку яркости, если устройство поддерживает эту функцию. Система будет автоматически подстраивать яркость под окружающее освещение, избавляя от необходимости менять ее вручную.

Ранее эксперты SlashGear изучили пользовательские отзывы и составили список лучших бюджетных ноутбуков на рынке до $1000 – от игровых решений до ультрабуков для работы и учебы.

Напомним, в конце апреля 2026 года в странах Евросоюза вступило в силу новое правило: все новые ноутбуки, поступающие в продажу, обязаны поддерживать зарядку через USB-C. Исключения составляют игровые и другие лэптопы, которые потребляют свыше 100 Вт.

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