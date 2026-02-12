Сибига советует Венгрии 'открыть глаза' после российского удара по нефтепроводу 'Дружба'

Венгрия не смогла выразить России ни одного протеста по поводу атаки на "Дружбу".

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига рекомендует Венгрии открыть глаза в связи с целенаправленным российским ударом по нефтепроводу "Дружба". Об этом говорится в сообщении Сибиги в Telegram.

Глава МИД обнародовал фото последствий российского удара по нефтепроводу.

В связи с этим Украине известно, что венгерская сторона готовится снова пожаловаться на проблемы с транзитом российской нефти через нефтепровод "Дружба".

Видео дня

"Мы можем только посоветовать им обратиться к своим "друзьям" в Москве с этими фотографиями. Это горящая инфраструктура нефтепровода "Дружба" после последнего целенаправленного российского удара 27 января, который остановил транзит нефти", – подчеркнул Сибига.

Как отметил Сибига, Венгрия не выразила России ни одного протеста по этому поводу.

"Они даже не смогли произнести слово "Россия". Двойные стандарты в лучшем виде", - подчеркнул Сибига.

По словам главы МИД, правда заключается в том, что Москва перестала быть надежным поставщиком, как только начала агрессию против Украины. И эта агрессия является причиной всех проблем.

"К сожалению, лет этой реальности оказалось недостаточно, чтобы правительство Орбана осознало это и диверсифицировало поставки. Мы предлагаем им открыть глаза", - подчеркнул Сибига.

Нефтепровод "Дружба": последние новости

Как сообщал УНИАН, Россия осуществляет поставки нефти через нефтепровод "Дружба" в Венгрию и Словакию. Ранее этот нефтепровод подвергался атакам на российской территории, что вызвало критику со стороны Венгрии и Словакии.

Венгрия неоднократно набрасывалась на Украину из-за остановки работы этого нефтепровода.

Вас также могут заинтересовать новости: