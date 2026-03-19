Эксперты ЕС прибыли в Украину для проверки нефтепровода 'Дружба', – Reuters

По словам главы НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Корецкого, эксперты должны помочь восстановить трубопровод в соответствии с самыми высокими европейскими инженерными стандартами.

Эксперты Европейского Союза прибыли в Украину для оценки состояния атакованного Россией нефтепровода "Дружба", по которому российская нефть транспортировалась в Венгрию и Словакию, пишет Reuters.

Издание напоминает, что на прошлой неделе ЕС предложил направить миссию для осмотра нефтепровода. Позже Украина заявила, что приняла предложение Евросоюза о технической поддержке и финансировании возобновления поставок нефти по поврежденному РФ нефтепроводу.

"Нафтогаз" высоко оценивает предложение ЕС о предоставлении финансовой и технической помощи для восстановления инфраструктурных объектов Бродской насосной станции", – написал в Facebook председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

По его словам, "техническая рабочая группа" должна помочь "Нафтогазу" и его дочерней компании "Укртранснафта" восстановить трубопровод "в соответствии с самыми высокими европейскими инженерными стандартами и стандартами безопасности, а также предотвратить дальнейшие террористические атаки". Он не сообщил, планирует ли группа экспертов посетить поврежденный нефтепровод.

Издание напоминает, что Венгрия и Словакия – единственные страны ЕС, которые до сих пор импортируют российскую нефть. Они обвинили Украину в умышленном затягивании возобновления поставок нефти по политическим мотивам.

Между тем, по данным аналитиков Expro, в прошлом году транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба" упал до минимума, по крайней мере с 2014 года – 9,7 миллионов тонн.

Нефтепровод "Дружба" – последние новости

В январе Россия атаковала нефтепровод "Дружба". В результате атаки вспыхнул пожар на резервуаре для хранения нефти. В момент удара там находилось 25 тысяч кубометров нефти. Часть "черного золота" закачали в трубу, что привело к повреждению части внутреннего оборудования нефтепровода.

Президент Владимир Зеленский давал понять, что не поддерживает возобновление поставок российской нефти по нефтепроводу "Дружба", отмечая, что это ничем не отличается от снятия санкций против россиян.

Однако позже в письме руководству ЕС он отметил, что ремонтные работы на трубопроводе приближаются к завершению и, при условии отсутствия дальнейших атак со стороны России, возобновление транзита российской нефти ожидается через полтора месяца.

В то же время Венгрия продолжает блокировать выделение Украине кредита на 90 миллиардов евро, требуя восстановления нефтепровода "Дружба".

