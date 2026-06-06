Дата 6 июня в Украине интересна народными обычаями и профессиональным событием.

6 июня является важной датой для украинцев, поскольку мы отмечаем большой профессиональный праздник сегодня в Украине. Для православных верующих день также будет интересным, предлагая возможность помолиться известному чудотворцу. На международном уровне в это число также празднуется несколько значимых событий.

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Какой сегодня праздник в Украине

6 июня в нашей стране наступает профессиональное событие - День журналиста, с которым стоит поздравить всех знакомых работников СМИ. Во время войны их работа является как никогда важной, поскольку рассказывает всему миру правду о войне в Украине.

Какой сегодня праздник церковный

По новому стилю в православных храмах 6 июня проводятся богослужения в честь святого чудотворца Виссариона Египетского. Поклонники православного старого стиля отмечают сегодня праздник памяти отшельника Симеона Столпника, у которого просят исцеления.

Какой сегодня праздник в мире

На планете 6 июня проводится Всемирный день трансплантологии, установленный с целью почтить героизм доноров и труд врачей-трансплантологов. Его организаторы также надеются привернуть внимание общества к проблеме нехватки органов и многолетних очередей на трансплантацию.

Есть и другие международные праздники сегодня - День изобретения Тетриса, День садоводства, День йо-йо, День кинотеатров на свежем воздухе, День очищения водоемов и День зеленых крыш.

Какой сегодня праздник в народе

Наши предки в этот день смотрели за цветением рябины: если деревья уже стоят в цвету, то ожидали большого урожая зерна, а если до сих пор не расцвели, то пшеница не уродит. Есть и другие погодные приметы:

кузнечики громко стрекочут - к жаре;

если среди ночи начали петь птицы, то погода будет теплой и солнечной;

восточный ветер сулит сильные дожди;

сильно похолодало - июнь не будет жарким.

У украинцев в праздник сегодня принято работать на огороде - рыхлить землю, окучивать картошку и собирать урожай клубники. Благоприятным день является для избавления от сорняков. Также счастливым знаком для девушек считается найти цветок дикого красного мака - так можно притянуть женское счастье.

Верующим можно провести день за молитвой, основываясь на том, какой сегодня церковный праздник. К преподобному Виссариону обращаются с просьбами помочь в беде, прибавить душевных сил, улучшить отношения в семье. Святого считают помощником творческих людей, поэтому также просят помощи в ремесле.

Что нельзя делать сегодня

Народные верования рекомендуют в этот день воздержаться от жалоб на проблемы и финансовые трудности, иначе станет ещё хуже. Также не стоит в праздник 6 июня ни с кем спорить - правоту не докажете, а отношения испортите. Неудачным день будет для пересадки цветов.

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