Ключевая страна ЕС спасает российскую атомную отрасль от санкций блока, – Le Monde

Еврокомиссия только готовит предложение об отказе от российского ядерного топлива.

Франция продолжает покупать уран из России в преддверии четвертой годовщины полномасштабного российского вторжения в Украину. Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на отчет Greenpeace.

В отчете отмечается, что корабли из Санкт-Петербурга или Усть-Луги (Ленинградская область), загруженные ураном, который, как известно, используется для производства ядерного топлива, продолжают причаливать во французском порту Дюнкерк.

Издание отмечает, что хотя Франция напрямую не импортирует уран, добываемый в РФ, последние таможенные данные, проанализированные Greenpeace, показывают, что между 2022 и сентябрем 2025 года почти половина импорта этого сырья поступала из Казахстана и Узбекистана.

Видео дня

При этом Greenpeace напоминает, что по состоянию на начало 2026 года российский гигант "Росатом" "остается главным иностранным игроком в горнодобывающей промышленности Казахстана". То есть является ключевым, в частности, добытчиком урана в этой стране. Сам же Казахстан является мировым лидером по объему добычи урана.

Кроме природного урана Франция, как следует из отчета, продолжает получать и российский обогащенный уран, хотя имеет и собственные мощности для его обогащения. В то же время доля российского обогащенного урана в общем объеме импорта, как следует из отчета, сократилась с 67% в 2022 году до 24% в 2024 году. Эксперты организации добавляют, что импорт обогащенного урана из РФ продолжался и в 2025 году.

В отчете также отмечается, что в ноябре 2025 года Франция возобновила экспорт переработанного урана из топлива, используемого во французских ядерных реакторах.

Однако журналисты обращают внимание, что для повторного использования этот уран может быть "переработан" только на одном заводе в мире, в городе Северск Российской Федерации.

По данным Greenpeace, в 2022 году правительство попросило национальную электроэнергетическую компанию EDF приостановить экспорт в Севераск.

Ни EDF, ни кабинет министра экономики Франции Ролана Лескура не ответили на вопросы Le Monde об этом экспорте. Компания, принадлежащая французскому государству, заявляет, что "продолжает переговоры с несколькими поставщиками с целью создания завода по переработке урана в Западной Европе".

Издание констатирует, что атомная отрасль – единственная из отраслей российской энергетики, которая избежала санкций. Координатор Greenpeace Полин Бойер объясняет это зависимостью АЭС Франции от поставок российского урана, хотя французские власти это отрицают.

Между тем, Еврокомиссия только планирует подать предложение об отказе от российского ядерного топлива, но представители исполнительного органа ЕС пока не могут назвать даже ориентировочные сроки его реализации.

Санкции ЕС против РФ

Как сообщал УНИАН, 26 января Европейский Совет принял решение, которое предусматривает окончательный поэтапный запрет импорта российского трубопроводного и сжиженного газа в ЕС. Полный запрет на импорт сжиженного газа вступит в силу с начала 2027 года, а на импорт трубопроводного газа – с осени 2027 года.

Впрочем, не все в ЕС хотят прощаться с российским газом. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Венгрия и Словакия собираются обратиться в Европейский суд с целью обжалования плана Евросоюза по запрету импорта российских энергоносителей.

Атомная отрасль, напротив, по-прежнему избегает европейских санкций. В 2023 году европейцы считали, что есть более эффективные способы побороть влияние РФ в атомной сфере. В начале 2026 года ЕС не готов назвать даже ориентировочный срок сползания с российской ядерной иглы.

Вас также могут заинтересовать новости: