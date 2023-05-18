Европейцы считают, что есть более эффективные способы побороть влияние РФ в атомной сфере.

Европейский союз пока не планирует вводить санкции в отношении российской государственной атомной компании "Росатом". Об этом высокопоставленный чиновник ЕС рассказал каналу CNN.

По словам чиновника, хотя государства-члены сокращают свою зависимость от российской энергетики, ЕС не будет формально вводить санкции против "Росатома" в предстоящем – одиннадцатом по счету – пакете европейских санкций против России.

Собеседник издания отмечает, что Евросоюз не верит в возможность добиться независимости от российских энергоносителей одними лишь санкциями. По его словам, есть "другие пути для достижения той же цели".

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Какими путями ЕС намерен бороться с этой зависимостью от российских энергоносителей, не уточняется. Также не указано, является ли отказ вводить санкции против "Росатома" солидарной позицией стран ЕС, или же санкции блокирует одна конкретная страна.

Санкции против Росатома – что известно

Украина много месяцев добивается введения западных санкций против корпорации "Росатом". Аргументом является участие компании в оккупации Запорожской АЭС, а также тот факт, что Росатом, вероятно, помогает другим российским госкомпаниям обходить уже введенные против них санкции.

Ранее власти Венгрии открыто заявляли, что не допустят введения европейских санкций против "Росатома". Одной из причин такой позиции является зависимость Венгрии от российской помощи в модернизации единственной венгерской АЭС.

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