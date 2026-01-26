Европейский совет окончательно запретил импорт российского газа в ЕС: названа дата

Запрет на импорт "голубого топлива" начнет действовать через шесть недель после того, как сегодняшнее решение Евросовета вступит в силу.

Европейский Совет принял решение, которое предусматривает окончательный поэтапный запрет импорта российского трубопроводного и сжиженного газа в ЕС, сообщает официальный сайт Евросовета.

Предполагается, что запрет на импорт "голубого топлива" начнет действовать через шесть недель после того, как сегодняшнее решение Евросовета вступит в силу. При этом для действующих контрактов на его поставку будет установлен переходный период. Отмечается, что такой поэтапный подход ограничит влияние на цены и рынки.

"Полный запрет на импорт сжиженного газа вступит в силу с начала 2027 года, а на импорт трубопроводного газа – с осени 2027 года", - отмечается в сообщении.

Перед тем, как разрешить ввоз газа в ЕС, страны-члены будут проверять государство происхождения "голубого топлива". Несоблюдение новых правил может привести к максимальным штрафам в размере не менее 2,5 миллиона евро для физических лиц, от 40 млн евро для компаний, не менее 3,5% от общего мирового годового оборота компании или 300% от ожидаемого объема транзакции.

Предполагается, что до 1 марта 2026 года страны ЕС должны подготовить национальные планы диверсификации поставок газа и определить потенциальные проблемы, связанные с замещением российского газа. С этой целью компании будут обязаны сообщать Еврокомиссии о любых действующих контрактах на поставку российского газа. Страны ЕС, которые все еще импортируют российскую нефть, также должны будут подать планы диверсификации.

В то же время, в случае объявления чрезвычайной ситуации или если возникнет угроза поставок газа в одну или несколько стран Евросоюза, Комиссия может приостановить запрет на импорт на срок до четырех недель.

Приведенный порядок отказа будет опубликован в Официальном вестнике ЕС. Он вступит в силу на следующий день после публикации и будет применяться непосредственно во всех странах Европейского Союза.

Отказ ЕС от российского газа - главные новости

18 июня Европейский Союз представил план отказа от российского газа. Предполагалось, что блок завершит импорт "голубого топлива" в конце 2027 года.

Под давлением администрации Дональда Трампа блок ускорил процесс отказа от российских энергоносителей и предусмотрел в рамках 19-го пакета санкций запрет на импорт сжиженного газа из РФ с 1 января 2027 года.

Впрочем, не все в ЕС хотят прощаться с российским газом. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Венгрия и Словакия собираются обратиться в Европейский суд с целью обжалования плана Евросоюза по запрету импорта российских энергоносителей.

