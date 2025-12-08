Глава МИД Венгрии заявил, что план ЕС по запрету импорта российской нефти и газа может привести к росту цен.

Венгрия и Словакия собираются обратиться в Европейский суд с целью обжалования плана Европейского Союза по запрету импорта российских нефти и газа, сообщил в соцсети Х министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

В частности, Сийярто сообщил, что Венгрия и Словакия могут обратиться в суд уже на следующей неделе как только будет принят данный план.

"Как только на следующей неделе будет принят план RePowerEU, мы вместе со Словакией подадим в Европейский суд просьбу об отмене этого плана и попросим приостановить действие этого регламента на время судебного разбирательства", - написал глава МИД Венгрии.

Сийярто мотивирует необходимость обратиться в суд, поскольку запрет на импорт нефти и газа из России может привести к повышению цен.

"Мы делаем этот шаг, поскольку запрет импорта российской нефти и газа сделает невозможным безопасное энергоснабжение Венгрии и Словакии и приведет к резкому росту цен", - написал венгерский министр.

Кроме этого, Сийярто считает, что план ЕС противоречит договорам.

"Этот регламент также является масштабным юридическим мошенничеством, поскольку он явно является санкционным мероприятием, которое требует единодушного одобрения. Он также противоречит договорам ЕС, в которых указано, что энергетическая политика является национальной компетенцией, и противоречит даже собственной оценке", - отметил глава МИД Венгрии.

Скандальные заявления Орбана относительно войны в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что в Венгрии исключают возможность выпуска еврооблигаций для поддержки Украины. Издание Politico рассказало, что именно таким был потенциальный план "Б" ЕС по предоставлению Украине финансовой помощи. Еврокомиссия предложила еврооблигации как один из двух вариантов, также рассматривается вариант предоставления кредита из замороженных российских активов.

Также мы писали, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа готовится к возможной войне с Россией, которая может произойти до 2030 года, тогда как он считает, что следует теснее сотрудничать со страной-агрессором. Орбан подчеркнул, что Европа может втянуть его страну в эту войну. Чтобы удержаться от нее, по мнению премьера Венгрии, нужна сила и именно поэтому он хочет сделать свою страну сильной в экономическом и политическом плане.

