Эксперт раскрыл, почему Франция против закупки ракет Storm Shadow для Украины за счет ЕС

Киричевский пишет, что ответ на этот вопрос "прост и прозаичен".

Франция не поддерживает идею закупки британских крылатых ракет Storm Shadow за деньги ЕС по той причине, что есть французские крылатые ракеты SCALP-EG. Об этом пишет эксперт по вооружениям Иван Киричевский на своей странице в Facebook.

Так он ответил на вопрос, как быть с тем, что Франция выступает против закупки крылатых ракет Storm Shadow за деньги ЕС, отметив, что ответ "прост и прозаичен".

"В принципе, на фоне геополитических маневров Трампа (Дональд Трамп - президент США, - ред.) британцы демонстрируют достойное удивления спокойствие и не спешат рвать наработанные цепочки кооперации в военно-промышленном комплексе. Возможно, зря", - отметил эксперт.

Видео дня

Также он ответил на вопрос, как быть с тем, что сейчас наша противоракетная оборона опирается именно на американские Patriot. По его словам, этот ответ "выглядит вообще неласково".

"От зависимости от Patriot нам пока некуда деться вообще. Несмотря на то, что сами США не выполняют ранее взятые обязательства по дополнительным fire unit и пусковым установкам, немцы уже реально выгребли свои резервы по Patriot, ну а ракеты-перехватчики идут как-то неритмично", - написал Киричевский.

Он отметил, что пока французы не выполнят свое обещание по 8 батареям новейших противоракетных комплексов SAMP/T в 2027-2028 годах, то "нам местами может быть очень сложно" с возможностями сбивать российские баллистические "Искандеры":

"Мы сейчас все в той ситуации, когда старая ресурсная база почти исчерпана, поэтому нужно менять подходы и действовать эффективнее. Иначе гайки".

Франция - против плана ЕС по закупке Storm Shadow для Украины

Как сообщал ранее УНИАН, Франция не поддерживает план ЕС по закупке ракет Storm Shadow для Украины. Издание The Telegraph, изучив документы нового европейского плана, пишет, что коалиция из 11 стран ЕФ предложила ослабить некоторые ограничения, чтобы позволить использовать кредит Украине в размере 90 млрд евро для покупки британского оружия. Однако Франция хочет, чтобы эти деньги были потрачены в пределах ЕС.

По словам дипломатического источника, сейчас Париж находится в центре усилий по обеспечению стратегической автономии ЕС от своих союзников, в основном от США, из-за разрыва отношений с американским президентом Дональдом Трампом из-за его угроз захватить Гренландию.

Источник подчеркнул, что Франция хочет, чтобы средства, выделенные Украине, использовались для развития внутренней оборонной промышленности ЕС, а не для удовлетворения оборонных потребностей Киева. Это вызвало внутренние жалобы на то, что такой подход ограничит способность Украины защищаться от России.

Вас также могут заинтересовать новости: