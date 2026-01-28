В Украине 29 января будут отключать свет: когда не будет электроэнергии

В "Укрэнерго" призвали экономно потреблять электроэнергию, когда она появляется по графику.

Завтра, 29 января, во всех регионах Украины в течение суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей. Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".

Причиной введения ограничительных мер являются последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - говорится в сообщении.

В компании призвали потребителей экономно расходовать электроэнергию, когда она появляется по графику.

Россия в ночь на 28 января снова атаковала украинскую энергетику, частично оставив без света четыре области. Как сообщил первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов, в результате обстрелов врагом энергетической инфраструктуры по состоянию на утро были обесточены потребители в Днепропетровской, Донецкой, Черниговской и Запорожской областях.

В результате удара российских оккупантов в ночь на 28 января по Кривому Рогу, часть жителей осталась без теплоснабжения. Речь идет о около 700 домах. Россияне атаковали город баллистикой. В результате удара произошло аварийное отключение нескольких крупных котельных. Кроме этого, обстрел вызвал гидроудар, который привел к повреждениям на магистралях.

