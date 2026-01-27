Графики отключений света на 28 января: когда не будет электроэнергии в среду

В среду, 28 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений для потребителей электроэнергии. Об этом сообщает "Укрэнерго".
Также для промышленных предприятий будут действовать графики ограничения мощности. Причина введения ограничительных мер – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
В "Укрэнерго" добавляют, что ситуация в энергосистеме может измениться. Чтобы узнать о динамических изменениях в подаче электроэнергии, следует обратиться к официальным ресурсам облэнерго.
Энергетики призывают экономно потреблять электроэнергию, когда она появляется по графику.
Новость будет дополняться графиками по мере их обнародования...
Состояние энергосистемы Украины – главное
Как сообщил сегодня УНИАН, в результате очередных ночных атак россиян на энергетическую инфраструктуру по состоянию на утро частично обесточены потребители в Харьковской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях.
По словам первого заместителя министра энергетики Артема Некрасова, в Киеве и Киевской области наблюдается значительный дефицит электроэнергии.
Ситуация остается напряженной, поэтому вводятся экстренные отключения. Возвращение к обычным почасовым графикам будет возможно после стабилизации работы энергосистемы.
Ранее энергетический эксперт Геннадий Рябцев отметил, что если наша страна не сможет нарастить количество средств ПВО и не введет в эксплуатацию как можно больший объем дополнительной генерации, то рано или поздно может произойти настоящий энергетический блэкаут.