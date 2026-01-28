Еще один областной центр остался без горячей воды

Все мощности тепловики Чернигова будут использовать для отопления местности.

В Чернигове с 30 января временно прекратят горячее водоснабжение из-за последствий систематических обстрелов России. Об этом сообщил Черниговский городской совет, ссылаясь на информацию местного теплопоставщика – КП "Теплокоммунэнерго".

Отмечается, что из-за последствий обстрелов РФ и с учетом прогнозируемого существенного понижения температуры воздуха, предприятие не имеет возможности одновременно обеспечивать потребителей горячей водой и теплом.

"Все имеющиеся ресурсы будут направлены на поддержание отопления жилых домов, чтобы обеспечить сохранение тепла в домах жителей Чернигова", - добавляют тепловики.

О возобновлении подачи горячей воды представители КП "Теплокоммунэнерго" обещают проинформировать дополнительно.

Атаки РФ на энергосистему Украины - последние новости

В ночь на 24 января РФ снова массированно ударила дронами и ракетами по Украине. По словам президента Украины Владимира Зеленского, враг запустил 370 ударных дронов и 21 ракету различных типов. Под вражеским ударом оказались Киев и область, Сумщина, Харьковщина, Черниговщина.

В результате атаки половина домов столицы снова временно осталась без отопления. Сотни столичных домов до сих пор без теплоснабжения. Кроме того, из-за последствий российских атак в Киеве частично ограничили централизованное горячее водоснабжение. Это позволит обеспечить отопление в большем количестве домов в условиях повреждения столичных ТЭЦ.

