КГГА предупредила киевлян об отсутствии горячей воды. Эксперт говорит – так будет до конца сезона

Энергетики направили все имеющиеся ресурсы на теплые батареи.

Части жилых домов в столице временно ограничено горячее водоснабжение, чтобы направить часть высвободившейся мощности на восстановление отопления, сообщает Киевская городская государственная администрация.

Это делается из-за того, что при низкой температуре воздуха повторно запустить систему отопления технически очень сложно.

"Особенно это актуально в условиях, когда систему приходится запускать не впервые, а в третий раз – как в части жилого фонда Деснянского района", – отмечают в КГГА.

При этом в Администрации подчеркивают, что такое ограничение касается не всего жилого фонда города, а только домов, где это технически необходимо для восстановления теплоснабжения.

В то же время, как объяснил в комментарии УНИАН энергетический эксперт, главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев, горячая вода у киевлян будет отсутствовать до конца отопительного сезона, потому что из-за сложной ситуации с энергетическим обеспечением столицы весь доступный теплоноситель будет направлен на отопление.

"То, что теплоноситель будет использоваться только для отопления квартир – это не новость. Это решение было принято еще полторы, может две недели назад... Такая ситуация может продолжаться до окончания отопительного сезона", – говорит Рябцев.

Эксперт отмечает, что самые большие проблемы с энергообеспечением столицы сейчас на жилом массиве Троещина.

Главной уязвимостью украинской энергосистемы западные эксперты называют распространенное использование централизованного отопления в жилых домах. При такой системе вода сначала нагревается на ТЭС, а затем по трубам подается в радиаторы. Повреждения ТЭС приводят к потере отопления и горячей воды сразу у тысяч абонентов одновременно.

Кроме того, отсутствие света и отопления в домах столичного жилого массива Троещина может привести к коллапсу канализационной системы. Глава Деснянской РГА Максим Бахматов предложил рыть на улицах ямы, как в классических сельских уборных.

Следует отметить, что мэр Киева Виталий Кличко призвал киевлян временно выехать из города, чтобы уменьшить нагрузку на пострадавшую инфраструктуру и пережить самые тяжелые времена. В то же время квартиры киевлян, которые послушали мэра, могут взломать коммунальщики в случае необходимости проведения аварийно-восстановительных работ.

