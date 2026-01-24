Россияне ударили по Киеву: нарушена работа метро, есть пострадавшие и погибший (фото, видео)

Закрыты станции "Лесная", "Черниговская", "Гидропарк", "Днепр". Зеленая ветвь метро работает с изменениями.

Российские оккупанты в ночь на 24 января нанесли воздушный удар по Киеву, в результате чего сегодня утром зеленая ветка метрополитена работает в ограниченном режиме.

Как сообщили в Киевской городской госадминистрации (КГГА), в результате удара зафиксированы повреждения, поэтому поезда не осуществляют перевозку пассажиров между левым и правым берегами столицы.

"На открытом участке зеленой линии при осмотре территории обнаружены повреждения ограждения во время ночного обстрела", - говорится в сообщении.

Из-за этого движение поездов на зеленой ветке пока осуществляется частично. В частности, перевозка пассажиров осуществляется на двух участках: между станциями "Сырец" - "Выдубичи" и между станциями "Осокорки" - "Красный хутор".

В 8:35 в КГГА сообщили, что из-за дефицита электроэнергии после ночного массового обстрела на красной линии метро введены временные изменения движения поездов.

Поезда курсируют между станциями:

"Академгородок" – "Арсенальная" – интервал 7-9 минут;

"Дарница" – "Левобережная" – "Арсенальная" – интервал 12 минут.

Закрыты станции: "Лесная", "Черниговская", "Гидропарк", "Днепр".

"Обращаем внимание: движение поездов осуществляется по диспетчерскому регулированию, то есть в ручном режиме", говорится в сообщении.

Количество поездов на линии определяют в соответствии с имеющимися мощностями электроэнергии в энергосистеме оператора.

"Просим пассажиров с пониманием отнестись к ситуации и учитывать изменения при планировании поездок. О возобновлении работы метрополитена в обычном режиме сообщим дополнительно", - отметили в КГГА.

Другие последствия атаки

Кроме этого, как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, в настоящее время на левом берегу имеются перебои с тепло- и водоснабжением.

Он добавил, что последствия атаки затронули 5 районов города. На локациях возникали пожары, были повреждены жилые здания.

"На данный момент известно о 1 погибшем и 4 пострадавших. Трое пострадавших госпитализированы", - уточнил Кличко.

Удары по Киеву

В ночь на 5 января россияне осуществили очередную атаку на Киев, в результате чего в городе были зафиксированы разрушения, тогда погиб один человек, четверо пострадали.

А 13 января россияне ракетами били по киевской ТЭЦ-5. В результате ракетного удара объект получил серьезные повреждения - по нему ударили 5 ракет.

