Бензин и дизель в Украине существенно подорожают: эксперт назвал причины нового скачка цен

Цены на топливо могут постепенно расти примерно на 1–2 гривни в течение месяца.

На украинских АЗС со следующей недели может начаться новая волна подорожания топлива. Бензин и дизель могут подорожать примерно на 12 гривень, а стоимость литра может подорожать до 90 гривень из-за ситуации на Ближнем Востоке и сезонного роста спроса, рассказал основатель группы компаний Prime, эксперт по топливу Дмитрий Леушкин в комментарии УНИАН.

"Бензин и дизельное топливо могут подорожать на 10–12 гривень. В целом в пределах 10 гривень сейчас прослеживается повышение цены", – сообщил эксперт.

Он прогнозирует, что рост цен не будет одномоментным. По его мнению, топливо может дорожать постепенно в течение нескольких недель.

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"На гривню-две цена будет подниматься в течение месяца. Буквально с следующей недели она начнет расти на заправочных станциях. Возможно, уже на выходных начнет расти", – сказал Леушкин.

Он отметил, что главный фактор, влияющий на подорожание, – обострение ситуации на Ближнем Востоке. Эксперт указал, что после атаки Ирана на Бахрейн были повреждены два танкера, которые использовались для транспортировки нефти по альтернативному маршруту.

"Вчера были поражены два танкера. Причем танкера, которые помогали ликвидировать кризис, незаметно перевозя нефть из Объединенных Арабских Эмиратов. У них там был секретный канал поставки нефти. Они транспортировали нефть с той стороны Эмиратов в Оманский залив. Иран это заметил и каким-то образом поразил их. Важно то, что повреждены не только два танкера. Прекратила функционировать именно эта лазейка, которая была в Арабских Эмиратах", – пояснил Леушкин.

По его словам, именно этот маршрут позволял перевозить значительные объемы нефти даже после блокировки Ормузского пролива.

"То, что Ормузский пролив перекрыт, – не такая уж страшная новость, ведь он то открывается, то перекрывается. А вот то, что закрыли эту лазейку, благодаря которой перевозили нефть в довольно больших объемах, – очень плохо", – отметил эксперт.

Почему топливо может подорожать именно сейчас

Эксперт объяснил, что рост цен на нефть совпал с сезонным увеличением спроса на топливо. По его словам, нынешний период отличается от предыдущих кризисов тем, что сейчас идет уборка урожая, которая требует значительно больше топлива, чем весенняя посевная кампания.

"Уборка урожая – это в три раза больше потребления, чем во время посевной. Все должны понимать, что уборка урожая – это пик сезона", – указал Леушкин.

Он подчеркнул, что больше всего дорожают именно нефтепродукты, в частности, дизельное топливо, которое сейчас пользуется высоким спросом в мире.

"Газойл сейчас котируется выше, даже при не столь дорогой нефти. Нефть сейчас стоит не такие уж космические деньги, а вот газойл – уже довольно существенные средства. Поэтому мы будем приближаться к отметке в 90 гривень за литр топлива. Будем выходить почти на пиковые значения", – сказал эксперт.

Когда водители увидят новые цены

По его прогнозу, сети АЗС на этот раз могут быстрее реагировать на изменение ситуации. Однако пока участники рынка ожидают решения государственной компании "Укрнафта", поскольку именно ее ценовая политика может стать ориентиром для других операторов.

"Сейчас все ждут реакции "Укрнафты". Непонятно, кто даст "Укрнафте" указание, как ей поступать. Именно в этот момент, пока все ждут, что будет делать "Укрнафта", нет тех, кто отдаст ей указание. Учитывая "Укрнафту", все будут выстраивать свою политику", – сказал Леушкин.

Он отметил, что если государственная компания повысит цены, частные сети могут почти сразу отреагировать.

"Если завтра "Укрнафта" подорожает на 1 гривню, то через 15 минут все подорожают на гривню. Просто будут смотреть на государственного игрока", – отметил он.

Кроме того, Леушкин указал, что у государства сейчас нет возможности применить механизмы сдерживания цен посредством товарных интервенций.

Рынок нефти и ситуация на украинских АЗС – последние новости

14 июля цены на нефть в мире выросли почти на 3% и достигли самого высокого за четыре недели уровня на фоне возобновления военно-морской блокады Ирана со стороны США и усиления взаимных ударов в Ормузском проливе.

Основатель группы компаний Prime, эксперт по топливу Дмитрий Леушкин заявил, чтовражеские российские атаки на украинские АЗС могут привести к изменениям в распределении и доставке топлива конечному потребителю. При этом, по его словам, дефицита бензина в Украине в результате российских ударов по АЗС не возникнет, а возникнет проблема, как распространять и доставлять топливо конечному потребителю.

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