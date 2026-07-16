АЗС начали поднимать цены на дизель: сколько стоит топливо теперь

Ситуацию осложняют логистические задержки и сокращение объемов хранения топлива из-за атак на топливную инфраструктуру.

Розничные цены на топливо начали расти, и первыми к повышению прибегли сети нижнего ценового сегмента. Об этом пишет профильный портал enkorr со ссылкой на данные мониторинга консалтинговой компании "А-95".

За сутки, 15–16 июля, средняя розничная стоимость дизельного топлива выросла на 20 коп./л, до 76,48 грн/л, бензина А-95 – на 17 коп./л, до 74,86 грн/л. Цена на сжиженный газ не изменилась – 40,03 грн/л.

По состоянию на 16 июля на 1 грн/л цены на топливо выросли на станциях "Авантаж 7", Marshal, VostokGaz. Гривну к цене на дизельное топливо добавили также Brent Oil, Neftek и точечно "БРСМ-Нафта". У последней, в зависимости от региона, стоимость дизельного топлива выросла на 0,50–2,20 грн/л (72,81 грн/л в среднем по сети), бензина – на 0,50–1 грн/л (71,49 грн/л).

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Наибольший скачок по дизельному топливу произошел в криворожской сети RLS: +2 грн/л (73,90 грн/л). ZOG и Mango подняли цены на топливо на 50 коп./л. VST подняла цену на бензин на 1 грн/л, на дизельное топливо – на 50 коп./л. Сеть "Фактор", которая днём ранее добавила к цене 4 грн/л, сегодня скорректировала её вниз на 1 грн/л.

Самую низкую цену на дизельное топливо среди сетей удерживает "Катрал" – 71,99 грн/л. В то же время, учитывая оптовые цены на юге, где работает оператор (около 76 грн/л), дизельное топливо на заправочных станциях сети стоит примерно на 4 грн/л дешевле его текущей закупочной стоимости.

Аналитики отмечают, что на розничные цены давит не только сокращение маржи, но и ограниченное предложение на оптовом рынке. Ситуацию осложняют логистические задержки и сокращение объемов хранения топлива из-за регулярных атак на топливную инфраструктуру. Больше всего это сказывается на сетях, которые не осуществляют прямой импорт и вынуждены закупать топливо на внутреннем оптовом рынке.

Прогнозируется, что в ближайшее время рост цен на топливо, прежде всего на дизельное топливо, затронет большее количество сетей, включая национальные. Вероятно, этого следует ожидать уже на этой неделе.

Цены на топливо в Украине – последние новости

Основатель группы компаний Prime, эксперт по топливу Дмитрий Леушкин заявил, что на украинских АЗС со следующей недели может начаться новая волна подорожания топлива. Бензин и дизельное топливо могут подорожать примерно на 12 гривень, а стоимость литра может вырасти до 90 гривен из-за ситуации на Ближнем Востоке и сезонного роста спроса.

Также Леушкин отметил, что вражеские российские атаки на украинские АЗС могут привести к изменениям в распределении и доставке топлива конечному потребителю. При этом, по его словам, дефицита бензина в Украине в результате российских ударов по АЗС не возникнет, а возникнет проблема, как распространять и доставлять топливо конечному потребителю.

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