На рынке – тектонические изменения: эксперты выяснили, какие авто самые популярные в ЕС

Рынок новых легковых автомобилей в Европейском Союзе в 2025 году вырос на 1,8% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщает Ассоциация европейских производителей автомобилей (ACEA).
В течение года на рынках ЕС было продано более 10,8 миллиона новых машин. Негативная динамика зафиксирована только в сегменте автомобилей с традиционными двигателями.
Наибольшую долю рынка новых легковых автомобилей в Евросоюзе занимают гибридные автомобили, на которые пришлось 34,5% продаж. На втором месте находятся бензиновые автомобили (26,6%). Замыкают тройку лидеров электромобили с долей 17,4%.
Регистрации новых автомобилей в ЕС в 2025 году по типу питания:
- Гибриды (HEV) – 3 733 325 единиц (+14%).
- Бензиновые автомобили – 2 880 298 (-19%).
- Электромобили (BEV) – 1 880 370 (+30%).
- Плагин-гибриды – 1 015 887 (+33%).
- Дизельные – 960 024 (-24%).
- Другие – 352 927 (+8%).
Важные структурные изменения на рынке Евросоюза произошли в декабре. Как выяснили специалисты, в прошлом месяце продажи полностью электрических автомобилей впервые превысили продажи авто с бензиновыми двигателями.
Популярность электрических авто специалисты традиционно объясняют значительной экономией на обслуживании и топливе, экологичностью, ростом автономности новых моделей и активным развитием зарядной инфраструктуры.
Украинский авторынок – главные цифры года
В прошлом году отечественный автопарк пополнили 81,3 тысячи новых легковых автомобилей, что на 17% больше, чем в 2024-м. Среди брендов лидером рынка стал китайский BYD с показателем в 10352 реализованных автомобилей. Сразу за ним следуют Toyota и Volkswagen.
В тройку самых популярных моделей новых автомобилей в Украине по итогам прошлого года попали Renault Duster, Toyota RAV4 и Volkswagen ID. UNYX.