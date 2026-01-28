На рынке – тектонические изменения: эксперты выяснили, какие авто самые популярные в ЕС

Наибольшую долю рынка новых легковых автомобилей в ЕС занимают гибридные автомобили.

Рынок новых легковых автомобилей в Европейском Союзе в 2025 году вырос на 1,8% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщает Ассоциация европейских производителей автомобилей (ACEA).

В течение года на рынках ЕС было продано более 10,8 миллиона новых машин. Негативная динамика зафиксирована только в сегменте автомобилей с традиционными двигателями.

Наибольшую долю рынка новых легковых автомобилей в Евросоюзе занимают гибридные автомобили, на которые пришлось 34,5% продаж. На втором месте находятся бензиновые автомобили (26,6%). Замыкают тройку лидеров электромобили с долей 17,4%.

Регистрации новых автомобилей в ЕС в 2025 году по типу питания:

Гибриды (HEV) – 3 733 325 единиц (+14%). Бензиновые автомобили – 2 880 298 (-19%). Электромобили (BEV) – 1 880 370 (+30%). Плагин-гибриды – 1 015 887 (+33%). Дизельные – 960 024 (-24%). Другие – 352 927 (+8%).

Важные структурные изменения на рынке Евросоюза произошли в декабре. Как выяснили специалисты, в прошлом месяце продажи полностью электрических автомобилей впервые превысили продажи авто с бензиновыми двигателями.

Популярность электрических авто специалисты традиционно объясняют значительной экономией на обслуживании и топливе, экологичностью, ростом автономности новых моделей и активным развитием зарядной инфраструктуры.

Украинский авторынок – главные цифры года

В прошлом году отечественный автопарк пополнили 81,3 тысячи новых легковых автомобилей, что на 17% больше, чем в 2024-м. Среди брендов лидером рынка стал китайский BYD с показателем в 10352 реализованных автомобилей. Сразу за ним следуют Toyota и Volkswagen.

В тройку самых популярных моделей новых автомобилей в Украине по итогам прошлого года попали Renault Duster, Toyota RAV4 и Volkswagen ID. UNYX.

