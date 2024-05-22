Наиболее популярными в Евросоюзе остаются автомобили с бензиновыми двигателями.

В апреле автомобили с бензиновыми двигателями охватили 36% рынка новых легковушек в ЕС, что делает их наиболее популярными из всех категорий. Впрочем, доля бензиновых авто уменьшается: по сравнению с прошлым годом она снизилась на 2 процентных пункта. Об этом сообщает ACEA.

Доля гибридов увеличилась с 25% до 29%. Дизельные авто выбрали 13% потребителей, против 14,7% в прошлом году. Доля электромобилей осталась фактически неизменной и составляет около 12%.

Всего в апреле количество регистраций новых легковушек в Евросоюзе составило 913995 единиц. По итогам четырех месяцев 2024 года рынок новых легковых авто в ЕС увеличился на 6,6% и достиг почти 3,7 млн единиц.

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Украинский авторынок - что интересного

Если говорить об Украине, то здесь в апреле бензиновые авто охватили более 45% рынка новых легковых авто. Лидерами в этом сегменте стали Mazda CX5, KIA Sportage и Toyota RAV-4.

Кроме этих моделей, популярностью пользовались такие авто как Suzuki Vitara, Hyundai Tucson и бестселлер украинского рынка Renault Duster.

Дизельные автомобили в апреле охватили почти 25% продаж на украинском рынке новых легковушек. Наибольшим спросом среди новых авто в этом сегменте пользовались Renault Duster, BMW X3 и Toyota Land Cruiser Prado.

Если говорить об импортированных подержанных дизельных автомобилях, то наибольшей популярностью пользовались Renault Megane, Volkswagen Passat и Skoda Octavia.

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