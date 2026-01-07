Пользуются бешеным спросом: названы все самые популярные модели новых авто в Украине

На первом месте находится компактный кроссовер-внедорожник Renault Duster.

По итогам 2025 года в тройку самых популярных новых моделей авто в Украине попали Renault Duster, Toyota RAV4 и Volkswagen ID. UNYX. Такие данные приводят специалисты "УкрАвтопрома".

Новый рейтинг в очередной раз продемонстрировал колоссальную популярность кроссоверов на украинском рынке. В ТОПе можно видеть как европейские и японские, так и китайские модели, популярность которых в последнее время стремительно растет.

Также стремительно рос спрос на электрические автомобили, что обусловлено не только появлением новых более доступных моделей, но и отменой налоговых льгот, накануне чего возник ажиотаж на украинском рынке электрических авто.

ТОП-20 новых легковушек по итогам 2025 года:

Renault Duster - 5371 единица; Toyota RAV4 - 3614 ед; Volkswagen ID. UNYX - 3162 ед; BYD Song Plus - 2995 ед; Hyundai Tucson - 2427 ед; Toyota Land Cruiser Prado - 2174 ед; Škoda Kodiaq - 1994 ед; Škoda Octavia - 1661 ед; Mazda CX-5 - 1653 ед; BYD Leopard 3 - 1623 ед; Volkswagen Touareg - 1611 ед; Zeekr 7X - 1558 ед; KIA Sportage - 1481 ед; BYD Sea Lion 07 - 1342 ед; Honda e:NS1 - 1300 ед; Suzuki SX4 - 1182 ед; Zeekr 001 - 1158 ед; Škoda Karoq - 1053 ед; Suzuki Vitara - 984 ед; Toyota Yaris Cross - 965 ед.

В прошлом году украинский автомобильный парк пополнили 81,3 тысячи новых легковушек, что на 17% больше, чем в 2024-м. Наиболее популярными брендами оказались BYD, Toyota и Volkswagen.

Также сообщалось, что в декабре 2025-го в Украине было реализовано рекордное с марта 2014 года количество новых легковушек. По сравнению с ноябрем 2025 года рынок новых автомобилей продемонстрировал рост на 50%.

