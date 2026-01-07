Пользуются бешеным спросом: названы все самые популярные модели новых авто в Украине

По итогам 2025 года в тройку самых популярных новых моделей авто в Украине попали Renault Duster, Toyota RAV4 и Volkswagen ID. UNYX. Такие данные приводят специалисты "УкрАвтопрома".
Новый рейтинг в очередной раз продемонстрировал колоссальную популярность кроссоверов на украинском рынке. В ТОПе можно видеть как европейские и японские, так и китайские модели, популярность которых в последнее время стремительно растет.
Также стремительно рос спрос на электрические автомобили, что обусловлено не только появлением новых более доступных моделей, но и отменой налоговых льгот, накануне чего возник ажиотаж на украинском рынке электрических авто.
ТОП-20 новых легковушек по итогам 2025 года:
- Renault Duster - 5371 единица;
- Toyota RAV4 - 3614 ед;
- Volkswagen ID. UNYX - 3162 ед;
- BYD Song Plus - 2995 ед;
- Hyundai Tucson - 2427 ед;
- Toyota Land Cruiser Prado - 2174 ед;
- Škoda Kodiaq - 1994 ед;
- Škoda Octavia - 1661 ед;
- Mazda CX-5 - 1653 ед;
- BYD Leopard 3 - 1623 ед;
- Volkswagen Touareg - 1611 ед;
- Zeekr 7X - 1558 ед;
- KIA Sportage - 1481 ед;
- BYD Sea Lion 07 - 1342 ед;
- Honda e:NS1 - 1300 ед;
- Suzuki SX4 - 1182 ед;
- Zeekr 001 - 1158 ед;
- Škoda Karoq - 1053 ед;
- Suzuki Vitara - 984 ед;
- Toyota Yaris Cross - 965 ед.
Авторынок Украины - последние новости
В прошлом году украинский автомобильный парк пополнили 81,3 тысячи новых легковушек, что на 17% больше, чем в 2024-м. Наиболее популярными брендами оказались BYD, Toyota и Volkswagen.
Также сообщалось, что в декабре 2025-го в Украине было реализовано рекордное с марта 2014 года количество новых легковушек. По сравнению с ноябрем 2025 года рынок новых автомобилей продемонстрировал рост на 50%.