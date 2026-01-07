Пользуются бешеным спросом: названы все самые популярные модели новых авто в Украине

По итогам 2025 года в тройку самых популярных новых моделей авто в Украине попали Renault Duster, Toyota RAV4 и Volkswagen ID. UNYX. Такие данные приводят специалисты "УкрАвтопрома".

Новый рейтинг в очередной раз продемонстрировал колоссальную популярность кроссоверов на украинском рынке. В ТОПе можно видеть как европейские и японские, так и китайские модели, популярность которых в последнее время стремительно растет.

Также стремительно рос спрос на электрические автомобили, что обусловлено не только появлением новых более доступных моделей, но и отменой налоговых льгот, накануне чего возник ажиотаж на украинском рынке электрических авто.

Видео дня

ТОП-20 новых легковушек по итогам 2025 года:

  1. Renault Duster - 5371 единица;
  2. Toyota RAV4 - 3614 ед;
  3. Volkswagen ID. UNYX - 3162 ед;
  4. BYD Song Plus - 2995 ед;
  5. Hyundai Tucson - 2427 ед;
  6. Toyota Land Cruiser Prado - 2174 ед;
  7. Škoda Kodiaq - 1994 ед;
  8. Škoda Octavia - 1661 ед;
  9. Mazda CX-5 - 1653 ед;
  10. BYD Leopard 3 - 1623 ед;
  11. Volkswagen Touareg - 1611 ед;
  12. Zeekr 7X - 1558 ед;
  13. KIA Sportage - 1481 ед;
  14. BYD Sea Lion 07 - 1342 ед;
  15. Honda e:NS1 - 1300 ед;
  16. Suzuki SX4 - 1182 ед;
  17. Zeekr 001 - 1158 ед;
  18. Škoda Karoq - 1053 ед;
  19. Suzuki Vitara - 984 ед;
  20. Toyota Yaris Cross - 965 ед.

Авторынок Украины - последние новости

В прошлом году украинский автомобильный парк пополнили 81,3 тысячи новых легковушек, что на 17% больше, чем в 2024-м. Наиболее популярными брендами оказались BYD, Toyota и Volkswagen.

Также сообщалось, что в декабре 2025-го в Украине было реализовано рекордное с марта 2014 года количество новых легковушек. По сравнению с ноябрем 2025 года рынок новых автомобилей продемонстрировал рост на 50%.

Вас также могут заинтересовать новости: