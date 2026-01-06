Продажи выросли впятеро: назван самый популярный автобренд в Украине в 2025 году

Лидером рынка новых легковушек выступает китайский BYD.

В 2025 году украинский автопарк пополнили 81,3 тысячи новых легковых авто, что на 17% больше, чем в 2024 году. Это также самый высокий годовой результат начиная с 2022 года.

По информации портала "УкрАвтопром", лидером рынка новых легковушек выступает китайский BYD с показателем в 10352 реализованных авто. Китайцам есть чем гордиться, ведь этот показатель в пять раз больше, чем в 2024 году.

Впрочем, причина стремительного роста популярности заключается не только в качествах самих автомобилей, но и в отмене налоговых льгот, которое вызвало ажиотаж на украинском рынке электрических авто.

ТОП-10 самых популярных брендов в Украине:

BYD - 10352 единицы (+401%);

Toyota - 10181 ед. (-5%);

Volkswagen - 7380 ед. (+51%);

Renault - 6281 ед. (-14%);

Škoda - 6153 ед. (+22%);

BMW - 3757 ед. (-22%);

Hyundai - 3633 ед. (+39%);

Zeekr - 2984 ед. (+264%);

Audi - 2864 ед. (+42%);

Honda - 2655 ед. (+31%).

Отметим также, что бестселлером рынка новых легковушек стал компактный кроссовер Renault Duster, который традиционно пользуется бешеной популярностью в Украине. Кроме него в тройку лидеров попали Toyota RAV4 и Volkswagen ID. UNYX.

Авторынок Украины - последние новости

Ранее специалисты подсчитали, что в декабре 2025 года в Украине реализовали рекордное с марта 2014 года количество новых легковых авто. По сравнению с ноябрем рынок вырос на 50%.

Также сообщалось, в декабре за счет десятки самых популярных моделей было сформировано 40% украинского рынка новых легковых авто. Самыми популярными легковушками месяца оказались Volkswagen ID. UNYX, BYD Leopard 3 и BYD Sea Lion 06.

