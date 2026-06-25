'Лузер' и 'китайская подделка': Ferrari нашла виновника провала электромобиля Luce

Новый электромобиль Ferrari вызвал настоящий скандал в Италии.

Компания Ferrari уволила своего директора по маркетингу и коммерции Энрико Гальера (Enrico Galliera), который занимал эту должность в течение 16 лет. Об этом сообщает autoevolution.

Таким образом, по мнению специалистов, итальянский бренд нашел "козла отпущения" после негативной реакции, с которой он столкнулся из-за презентации Luce, ставшего первым полноценным электромобилем бренда.

Наибольшую волну критики вызвал внешний вид Luce. Из-за минималистичного дизайна его называли "iPhone на колесах" и "Ferrari Multipla". Последнее является отсылкой к Fiat Multipla, который иногда называют "самым уродливым автомобилем в мире".

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Некоторые прозвали автомобиль "лузером" (игра слов с названием Luce). Другие обратили внимание на то, что машина похожа на многочисленные китайские новинки, которые, в свою очередь, копируют удачные западные решения.

Бывший генеральный директор Ferrari Лука ди Монтедземоло также раскритиковал модель, предположив, что эмблему бренда лучше убрать с автомобиля:

Если бы я сказал то, что действительно думаю, я бы навредил Ferrari. Мы рискуем разрушить легенду. Мне очень жаль

Своё недовольство первым электромобилем Ferrari выразил и министр инфраструктуры и транспорта Италии Маттео Сальвини.

"И это называется "инновация"? Кто знает, что сказал бы Энцо Феррари…", – заявил он.

Для создания дизайна Luce Ferrari привлекла бывшего главного директора по дизайну Apple, сэра Джона Айва, а также известного промышленного дизайнера Марка Ньюсона. Они объединились с главным дизайнером Ferrari Флавио Манзони для разработки первого электромобиля бренда. Он должен был быть инновационным, но в то же время "не изменять ДНК Ferrari". Последнее, по мнению экспертов, реализовать не удалось.

"Правда заключается в том, что эмблема "скакуна", размещённая с обеих сторон автомобиля и на руле, на самом деле может быть единственным элементом, который идентифицирует Luce как Ferrari", – пишет autoevolution.

Энрико Галлиера – чем известен

Что касается самого Галлиера, то он заслужил репутацию человека, непоколебимого в своих принципах, из-за чего даже получил прозвище "Доктор Нет". Это связано с тем, что Галлиера лично решал, кому разрешено покупать самые эксклюзивные лимитированные гиперкары компании. Бывший топ-менеджер известен тем, что ставил бренд выше статуса знаменитости, покупающей автомобиль.

Под его руководством Ferrari внесла в "чёрный список" таких звёзд, как Джастин Бибер и Ким Кардашьян, из-за ненадлежащего обслуживания автомобилей и нарушения заводских стандартов.

Ferrari уже нашла замену экс-руководителю. Новым директором по маркетингу и коммерческим вопросам назначен Массимилиано Ди Сильвестре. Он официально приступит к исполнению обязанностей 1 июля 2026 года.

Ferrari – последние новости

В последние годы итальянский бренд не только разочаровывает фанатов, но и радует эффективными новинками. Так, в прошлом году Ferrari представила новый гибридный суперкар под названием 849 Testarossa, призванный возродить одно из самых известных имен в истории бренда. Речь идет о легендарной Testarossa, выпускавшейся с 1984 по 1991 год.

Еще раньше итальянский бренд представил сверхмощный суперкар 12Cilindri, оснащенный высокооборотистым атмосферным двигателем V12. Это двухместное купе-гран-турер с передне-центральным расположением силовой установки и приводом на задние колеса. Автомобиль способен развивать максимальную скорость до 340 км/ч.

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