В Киевской области после российской атаки детонируют боеприпасы, есть раненые и погибший

Последствия фиксируются в трёх районах.

В результате сегодняшнего нападения россиян пострадал не только Киев, но и область. Как сообщил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник, есть погибший и много раненых.

Так, последствия вражеской атаки зафиксированы в Бучанском, Вышгородском и Броварском районах области.

В Бучанском районе погиб человек. Еще 10 жителей области получили травмы. Шестеро пострадавших с осколочными ранениями и переломами конечностей госпитализированы в местную больницу.

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Повреждены частные дома, предприятия и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Между тем городской совет Вишневого в Киевской области призывает жителей и местные предприятия не выходить на рабочие места и не находиться на улице.

Речь идет об улицах Киевская, Святошинская, Парковая, Леси Украинки, Европейская, Балукова, Железнодорожная и Южная.

"Просим всех оставаться в укрытиях до отдельного сообщения об окончании опасности", – призывают в горсовете.

Обновлено в 7:40. Глава Киевской областной государственной администрации сообщил, что на данный момент травмы получили 15 жителей области, из них 11 находятся в больницах. Среди пострадавших – девочка в возрасте 9 месяцев. По его словам, число пострадавших может увеличиться.

Также он сообщил, что в Вишневом Бучанского района после атаки взрываются боеприпасы.

"Наиболее сложная ситуация – в Вишневом Бучанского района. Из-за угрозы повторной детонации взрывоопасных предметов пребывание вблизи места поражения крайне опасно. Территория оцеплена полицией. Призываю жителей общины оставаться в безопасных местах и не приближаться к зоне, где ведутся работы", – подчеркнул Калашник.

Он добавил, что полицейские и спасатели при необходимости проводят эвакуацию, и призвал в случае обнаружения подозрительных предметов не прикасаться к ним и не пытаться самостоятельно обезвредить, а сообщать о таких находках по телефонам 101 или 102.

Ранее стало известно, что на некоторых участках железной дороги в Киевской области из соображений безопасности ГСЧС ограничила движение поездов. В связи с этим "Укрзализныця" задействовала резервные объездные маршруты.

Как отмечается, это касается поездов № 93 Харьков – Холм, № 134 Каменец-Подольский – Киев, № 94 Холм – Харьков, № 43 Днепр – Ивано-Франковск, № 104 Львов – Лозовая.

Последствия атаки на Киев

По последним данным главы Киевской городской администрации Тимура Ткаченко, в столице уже известно о семи погибших и 24 пострадавших. Мэр Киева Виталий Кличко также сообщил, что 14 человек госпитализированы, в том числе двое детей – 7 и 8 лет.

В столице частично разрушены несколько многоэтажных домов в разных районах; по данным спасателей, под завалами еще находятся люди.

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