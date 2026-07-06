Топ-7 маленьких пород собак, которые покоряют красотой: №4 – настоящая звезда Instagram

Ветеринары рассказали, почему эти пушистые крошки – не только милые мордочки, но и верные друзья с характером.

Хотите завести маленькую собаку, которая будет и красавцем, и любимцем всей семьи? Издание Parade Pets составило список самых красивых маленьких пород, а ветеринары Лиза Кан и Эйми Уорнер рассказали, чем эти малыши покоряют сердца хозяев.

Бишон фризе

Эта порода славится пушистой вьющейся шерстью, которая почти не линяет и легко укладывается в любую прическу – по фактуре она напоминает облачко.

По словам Кан, бишоны – жизнерадостные, игривые, легко приспосабливаются к новым условиям и очень привязываются к людям. Они сообразительны, хорошо ладят с детьми, а их компактный размер позволяет легко брать питомца с собой куда угодно.

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Вес бишонов составляет 4,5–9 кг, а живут они в среднем 14–15 лет.

Мальтийская болонка

Мальтийцы обладают белоснежной шелковистой шерстью и внешностью, напоминающей фарфоровую куклу. Несмотря на хрупкий вид, по словам Ворнер, характер у этих собак гораздо ярче, чем кажется на первый взгляд: они игривые, ласковые и очень привязчивые к хозяевам, поэтому подходят людям, у которых достаточно времени для общения с питомцем. Ветеринар советует начинать воспитание с щенячьего возраста, чтобы собака чувствовала себя уверенно и спокойно переносила кратковременное одиночество.

Рост мальтийцев составляет 18–23 см, вес – до 3 кг, продолжительность жизни – 12–15 лет.

Гаванский бишон

Родом из Кубы, эта порода отличается шелковистой шерстью, которую можно стричь коротко или оставлять длинной, и большими выразительными глазами, привлекающими внимание.

По словам Кана, эти собаки умны, стремятся угодить хозяину, легко обучаются новым трюкам и крепко привязываются к семье. Они хорошо ладят с детьми и другими животными, а ещё почти не лают – поэтому прекрасно подходят для жизни в городе.

Гаванские бишоны имеют рост 22–29 см, весят 3–6 кг, живут 14–16 лет – это одни из самых долгожителей в списке.

Померанский шпиц

Пушистый "смайлик", всегда готовый к фотосессии – именно такой образ у померанского шпица. По словам Ворнер, эти собаки яркие, смелые и обладают сильным характером: часто ведут себя так, будто они гораздо больше по размеру, очень внимательны ко всему, что происходит вокруг, и любят громко об этом заявлять.

Ветеринар подчеркивает, что социализация для этой породы особенно важна – без неё склонность к лаю может перерасти в чрезмерную недоверчивость. При этом шпицы сообразительны и хорошо реагируют на короткие и интересные тренировки.

Их рост составляет всего 15–18 см, вес – 1,5–3 кг, продолжительность жизни – 12–16 лет.

Японский шпиц

Белая пушистая шерсть, хвост, закручивающийся кольцом над спиной, и характерная "улыбка" на мордочке делают эту породу очень узнаваемой. По словам Кана, японские шпицы ласковые, преданные и жизнерадостные, умные и стремятся угодить хозяину, любят проводить время с семьей и учиться новым командам. Они хорошо ладят с детьми и другими собаками.

Рост этих собак составляет 30–38 см, вес – 4,5–11 кг, продолжительность жизни – 10–14 лет.

Лхаса-апсо

Эту породу часто называют "царственной" из-за роскошной шелковистой гривы. По словам Кана, несмотря на элегантный вид, лхаса апсо исторически выводились как сторожевые собаки для монастырей, поэтому они охотно лают, предупреждая семью о чём-то необычном. Порода легко поддается дрессировке и устанавливает прочную связь с хозяевами, при этом оставаясь довольно независимой и уверенной в себе – это не та собака, которая будет ходить за вами по пятам.

Рост лхаса апсо составляет 25–28 см, вес – 5,5–8 кг, продолжительность жизни – 12–15 лет.

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель

Нежная внешность, красивая мордочка и шелковистая шерсть, требующая регулярного ухода, сделали эту породу одной из самых популярных среди маленьких собак. По словам Ворнер, кавалеры обычно кроткие, ласковые и общительные, поэтому легко вписываются в семейную жизнь и любят быть рядом с людьми.

Впрочем, ветеринар напоминает: несмотря на внешний вид комнатных собачек, по характеру это настоящие спаниели, которые любят обнюхивать территорию, исследовать новое и активно играть, поэтому нуждаются как в физической нагрузке, так и в регулярных тренировках.

Рост этих собак составляет 30–33 см, вес – 6–8 кг, продолжительность жизни – 12–15 лет.

Ранее мы писали о 10 породах собак для тех, кто заводит питомца впервые.

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