Более 60 электромобилей испытали в условиях суровой монгольской зимы (видео)

Эксперты сравнили электромобили по нескольким категориям, включая запас хода и скорость зарядки.

Более 60 электромобилей отправили в Монголию для проведения зимних испытаний. Эксперты выяснили, насколько хорошо они будут работать в экстремальных условиях, пишет Supercar Blondie.

Отмечается, что испытания провел китайский автомобильный журнал Autohome. Эксперты выбрали 67 электромобилей, включая несколько моделей Tesla и BYD.

Цель испытаний заключалась в том, чтобы проверить, как эти электромобили покажут себя при температуре -25 °C. Все протестированные автомобили более или менее справились с задачами, хотя у них и возникали проблемы.

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Эксперты сравнили электромобили по следующим категориям: запас хода, энергопотребление, скорость быстрой зарядки, эффективность обогрева интерьера, автоматическое экстренное торможение, ускорение и внедорожные качества.

Лучшие показатели запаса хода и энергопотребления показали компактные электромобили. Например, BYD Seagull и Geely Xingyuan потребовалось всего 23,5 кВт·ч на 100 км пути.

Также эксперты проверили, какие электромобили смогут зарядиться с 30 до 80 процентов за наименьшее время. Лидером оказался китайский Avatr 07, показав результат в 15 минут. Tesla Model Y смогла зарядиться от 30% до 80% за 35 минут.

Одним из важнейших тестов стала проверка реального запаса хода заявленным показателям. В этом испытании Tesla Model Y также разочаровала экспертов, продемонстрировав лишь 35% от заявленного запаса хода.

Первое место по запасу хода занял китайский электрокар Xpeng P7. Он преодолел 365 км, что соответствует 54% заявленному запасу хода. Второе и третье места заняли BYD Yangwang U7 и Porsche Taycan, сохранив 51,8% запаса хода.

Китайский электрокар проехал круг на самом сложном треке в мире без водителя

Напомним, что электрокроссовер Xiaomi YU7 GT стал первым автомобилем в истории, который проехал круг на знаменитом гоночном треке Нюрбургринг Нордшляйфе без водителя.

Этот трек имеет длину 20,8 км и считается одним из самых сложных в мире. На нам насчитывается 73 поворота, а еще сильнее задачу усложняет очень узкая дорога.

Китайский электромобиль смог проехать круг на этом треке за 10 минут и 29,483 секунды. В заезде принял участие Xiaomi YU7 GT с заводской силовой установкой мощностью 1003 л.с. Этот автомобиль способен разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 2,92 секунды, а запас хода составляет 705 км на одной зарядке.

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