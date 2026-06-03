Кроссоверы разметают как горячие пирожки: названы самые популярные новые авто в Украине

Украинцы традиционно ценят кроссоверы за их универсальность и практичность.

В мае в Украине было продано около 5,5 тыс. новых легковых автомобилей. Такие данные приводит портал "УкрАвтопром".

В десятку лидеров попали почти исключительно кроссоверы, которые украинцы традиционно ценят за практичность и универсальность. Эти автомобили прекрасно адаптированы к отечественным дорогам и подходят для семейного использования.

Что касается отдельных моделей, то здесь обошлось без сюрпризов.

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В мае наибольшим спросом пользовался кроссовер Renault Duster. Эта модель уже давно зарекомендовала себя как "народный" автомобиль благодаря своей надежности, умеренной стоимости и способности уверенно эксплуатироваться даже в очень сложных условиях.

Второе место занял Hyundai Tucson, который также завоевал доверие благодаря оптимальному соотношению цены и качества. На третьем месте оказался кроссовер Mazda CX-5. Среди главных преимуществ этого авто – надежность и премиальное качество материалов.

В целом десятка лидеров выглядит так:

1. Renault Duster – 426 шт.;

2. Hyundai Tucson – 214 шт.;

3. Mazda CX-5 – 186 шт.;

4. Skoda Kodiaq – 182 шт.;

5. Toyota RAV4 – 170 шт.;

6. Volkswagen Touareg – 153 шт.;

7. Toyota Land Cruiser Prado – 130 шт.;

8. Toyota Yaris Cross – 127 шт.;

9. BMW 3 Series – 126 шт.;

10. Nissan X-Trail – 125 шт.

Авторынок Украины – другие новости

Недавно стало известно, что лидером среди автомобильных брендов в мае стала Toyota. Сразу за ней идут Skoda и Renault. Среди премиальных марок самой популярной оказалась BMW.

А еще ранее УНИАН писал, что с января по апрель в Украине было зарегистрировано 69,7 тыс. подержанных легковых автомобилей, импортированных из-за рубежа. Подавляющую долю этого рынка – 53% – составили кроссоверы. Наибольшим спросом среди них пользовался Volkswagen Tiguan.

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