Настоящая легенда: назван самый популярный новый кроссовер в Украине

Renault Duster ценят за высокую проходимость, экономичность и доступную цену.

Из 21,5 тысячи новых легковых автомобилей, проданных в Украине в период с января по апрель, 17,4 тысячи (81%) пришлось на кроссоверы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на автомобили этого типа вырос на 9%, а их доля на рынке увеличилась на 2 процентных пункта, пишет "УкрАвтопром".

Наибольшая доля SUV была оснащена бензиновыми двигателями – 37,5%. При этом 33,2% кроссоверов оказались гибридными, 20,1% – дизельными, 9% – электрическими, а еще 0,2% были оснащены ГБО.

Самым популярным новым кроссовером в Украине оказался Renault Duster, который давно превратился в настоящий бестселлер отечественного рынка. Автомобиль ценят за высокую проходимость, экономичность и доступную цену. В Украине новый Renault Duster можно приобрести по цене 943 500 гривень.

Довольно близко к лидеру рейтинга подобралась не менее знаменитая Toyota RAV4, которую выбирают за надежность, высокую ликвидность на вторичном рынке и исключительную экономичность.

Замыкает тройку лидеров бюджетный Hyundai Tucson, который в последнем поколении выглядит очень футуристично, агрессивно и технологично – это одна из причин, почему покупатели выбирают этот автомобиль.

ТОП-10 самых популярных моделей новых кроссоверов:

Renault Duster – 1729 авто; Toyota RAV4 – 1516 авто; Hyundai Tucson – 847 авто; Toyota Land Cruiser Prado – 665 авто; Skoda Kodiaq – 573 авто; Mazda CX-5 – 558 авто; Volkswagen Touareg – 522 авто; Skoda Karoq – 410 авто; Nissan Qashqai – 408 авто; Suzuki SX4 – 378 авто.

Авторынок Украины – последние новости

В период с января по апрель 2026 года украинский автопарк пополнился 69,7 тысячами подержанных легковых автомобилей, импортированных из-за рубежа. 53% из них составили кроссоверы. Самым популярным в этом сегменте стал Volkswagen Tiguan, который ценят за удачное сочетание цены и качества, практичность и высокую ликвидность на вторичном рынке.

Кроме того, в прошлом месяце украинцы приобрели 1252 легковых автомобиля, импортированных из Китая. По сравнению с апрелем 2025 года спрос на такие авто снизился на 0,3%. Среди новых китайских автомобилей лидером продаж стал бюджетный кроссовер BYD Sea Lion 06.

