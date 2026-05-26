Подержанные кроссоверы, которые раскупают украинцы: назван самый популярный

Volkswagen Tiguan ценят за оптимальное соотношение цены, качества, практичности и высокой ликвидности на вторичном рынке.

С января по апрель 2026 года украинский автопарк пополнился на 69,7 тысячи подержанных легковых автомобилей, импортированных из-за рубежа. Абсолютное большинство составили кроссоверы – 53%, хотя в прошлом году этот показатель составлял 47%, сообщает "УкрАвтопром".

Самым популярным в этом сегменте стал Volkswagen Tiguan. Его ценят за баланс цены, качества, практичности и высокой ликвидности на вторичном рынке. Tiguan хорошо адаптирован к украинским дорогам, предлагая просторный салон, надежные двигатели и хорошую проходимость.

На второй позиции расположился Audi Q5, который выбирают не только из-за универсальности, но и из-за престижности бренда. На третьем месте оказался Nissan Rogue, который любят за экономичные двигатели, просторный салон и относительно невысокую цену на вторичном рынке.

Видео дня

ТОП-10 самых популярных подержанных кроссоверов:

Volkswagen Tiguan – 2825 шт.; Audi Q5 – 2574 шт.; Nissan Rogue – 2379 шт.; Ford Escape – 1513 шт.; Nissan Qashqai – 1412 шт.; Mazda CX-5 – 1347 шт.; BMW X3 – 1112 шт.; Audi Q7 – 1044 шт.; BMW X5 – 1029 шт.; Hyundai Tucson – 888 шт.

Средний возраст подержанных SUV, которые в этом году перешли на украинские номера, составляет восемь лет.

Авторынок Украины – последние новости

В прошлом месяце украинцы приобрели 1252 легковых автомобиля, импортированных из Китая. По сравнению с апрелем 2025 года спрос на такие авто снизился на 0,3%. Среди новых автомобилей китайского происхождения лидером продаж стал бюджетный кроссовер BYD Sea Lion 06.

Кроме того, за прошлый месяц украинцы приобрели 3,9 тысячи подержанных легковых автомобилей из США. Наибольшую долю среди них составили бензиновые авто – 55% от общего объема. Среди моделей лидером стал кроссовер Ford Escape.

Вас также могут заинтересовать новости: