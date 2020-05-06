Stolitsa Group обратится в Антимонопольный комитет относительно разрешения на контроль над рынком "Столичный"

Группа компаний Stolitsa Group намерена обратиться в Антимонопольный комитет Украины с заявлением о предоставлении разрешения на приобретение контроля над компанией «Рынок сельскохозяйственной продукции «Столичный».

Об этом говорится в заявлении Группы компаний Stolitsa Group.

Группа компаний Stolitsa Group в течение трех месяцев завершит приобретение 54,25% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Рынок сельскохозяйственной продукции «Столичный», в связи с чем обращается в Антимонопольный комитет Украины с заявлением о предоставлении разрешения на приобретение контроля в соответствии с требованиями действующего законодательства.

В январе 2019 года группа компаний Stolitsa Group подписали с Александром Стельмахом, который является бенефициарным владельцем 54,25% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Рынок сельскохозяйственной продукции «Столичный», соглашение о выкупе принадлежащей ему как бенефициарному собственнику доли.

Основной целью выкупа является расширение направлений деятельности, оздоровление финансово-хозяйственного положения рынка сельскохозяйственной продукции «Столичный», а также реструктуризация долгов предприятия.

Смена мажоритарного владельца рынка сельскохозяйственной продукции «Столичный» никоим образом не повлияет на работников, контрагентов, арендаторов торговых площадей и клиентов рынка.

Справочно: Общество с ограниченной ответственностью «Рынок сельскохозяйственной продукции «Столичный» - это современный объект оптовой торговли, который реализован в формате многофункционального логистического комплекса.

В феврале 2020 года группа компаний Stolitsa Group приобрела 22,50% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Рынок сельскохозяйственной продукции «Столичный» и разработала план финансового оздоровления предприятия в связи с имеющимися долговыми обязательствами (санации).

По результатам выполнения договоренностей с Александром Стельмахом, как бенефициарным владельцем 54,25% уставного капитала рынка сельскохозяйственной продукции «Столичный», группа компаний Stolitsa Group будет владеть 76,75% уставного капитала рынка сельскохозяйственной продукции «Столичный».

По состоянию на февраль 2020 года рынок сельскохозяйственной продукции «Столичный» имел задолженность перед кредиторами в размере 235 млн. грн.

В марте 2020 года рынок сельскохозяйственной продукции «Столичный» увеличил кредиторскую задолженность компании на 175 млн. грн., что в целом составляет 412 млн. грн.