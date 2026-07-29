Картофель в Украине продают за гроши, однако вскоре все изменится, - эксперт

Отставание по урожайности уже составляет 30 % по сравнению с прошлым годом.

В Украине в конце июля фиксируется обвал цен на картофель, который фермеры сейчас готовы сдавать по 6,5–7 грн/кг "с полей". Однако из-за жаркой засушливой погоды общие потери урожая могут быть значительными.

Поэтому осенью картофеля не хватит, и его стоимость будет расти, пишет в своей колонке на AgroTimes кандидат сельскохозяйственных наук, директор Института картофелеводства НААН Николай Фурдига.

"В начале ноября, когда начнется массовая уборка и рынок осознает реальный недобор, цены неизбежно пойдут вверх", – предупреждает Фурдыга.

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Специалист отмечает, что в большинстве регионов ощущается острая нехватка влаги, которая пришлась на самый критический период вегетации картофеля – цветение и бутонизацию.

"В нашем Институте картофелеводства выращивается около 60 сортов. По сравнению с прошлым годом мы наблюдаем отставание в урожайности на 30%. Причина – аномальный температурный стресс. Растение тратило всю воду не на накопление урожая, а на собственное охлаждение и выживание. Мы потеряли ориентировочно 7 тонн урожая с гектара", – констатирует Фурдига.

Цены на картофель в Украине – последние новости

На прошлой неделе в Украине активно росли цены на овощи борщевого набора. В частности, оптовая стоимость картофеля увеличилась с 10–15 до 13–28 грн/кг.

В нормальных условиях Украина выращивает достаточно картофеля для обеспечения внутренних потребностей. Однако из-за нехватки мощностей для хранения овоща на рынке начинает не хватать перед сезоном нового урожая.

В то же время отсутствие развитой перерабатывающей промышленности приводит к тому, что Украина ежегодно теряет на импорте только картофеля фри более миллиарда гривен, отмечает Николай Фурдыга.

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